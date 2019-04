Avengers: Endgame, un uomo spoilera il film fuori dal cinema e viene picchiato

Avengers: Endgame, i fan picchiato a Hong Kong

Avengers: Endgame ha scatenato tra i fan il terrore degli spoiler e il timore di vedersi rovinata la visione a causa di chi condivide anticipazioni sembra aver causato anche una rissa nella città di Hong Kong.

Le richieste dei fratelli Russo di non raccontare ciò che accade nello scontro con il temibile Thanos non sono state accolte da tutti e a Causeway Bay la reazione degli spettatori hanno avuto delle conseguenze fisiche.

Un uomo, appena uscito dalla sala dove aveva visto Avengers: Endgame, avrebbe iniziato a parlare ad alta voce degli eventi raccontati nel cinecomic, imbattendosi però in chi era in attesa dell'inizio della propria proiezione. Alcune persone lo hanno quindi aggredito fisicamente e le immagini della persona a terra sanguinante sono apparse online.

Gli scatti hanno diviso i fan dei cinecomic Marvel, tra chi sostiene

che

abbia avuto ciò che si merita e altri che condannano il gesto in modo deciso. Degli utenti dei social media avevano poi messo in dubbio che la rissa sia avvenuta realmente, tuttavia online numerosi testimoni hanno confermato che il giovane stava parlando apertamente, e senza farsi alcun scrupolo, di parti importante della trama nell'area dell'entrata del cinema.

Se non vi siete ancora decisi ad andare in sala, nella nostra recensione di Avengers: Endgame potete avere una piccola anteprima di quello che offrirà ai fan il film, tra sorprese, tensione e molta azione.

In Avengers: Endgame rientreranno in azione molte star: oltre alla new entry rappresentata dal premio Oscar Brie Larson, interprete di Captain Marvel, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).