Avengers: Endgame: secondo una folle teoria la figlia di Tony Stark sarebbe un robot!

Avengers: Endgame: arriva una nuova folle teoria sulla figlia di Tony Stark, diventata subito virale in rete e secondo la quale la ragazza, Morgan, non sia umana, ma bensì un androide costruito dallo stesso Iron Man. Nonostante il film Marvel sia uscito mesi fa, le teorie sui personaggi, così come sulle trame

le teorie sui personaggi così come sulla trama hanno continuato a tenere banco tra i fan.

Questa ipotesi azzardata su Avengers: Endgame ha monopolizzato subito il dibattito in rete e il post che pone dubbi sulla vera natura di Morgan Stark, figlia di Tony Stark è stato condiviso in maniera seriale. "Non riesco a smettere di pensaci dopo che mia sorella mi ha riferito questa cosa su Endgame"; così scrive si legge ad esempio sull'account Twitter di @sisabet, la prima ad aver fatto circolare questa curiosa rilettura, con sotto uno screenshot di un messaggio in cui si dice: "Pensavo che Tony avesse creato una figlia robot in tutto il dannato film. L'ho pensato di sicuro sin dall'inizio soprattutto perché Pepper non aveva niente a che fare con lei. Poi quando ha detto 'Ti amo 3000', ho pensato fosse l'ILU 3000, che è il suo modello".

I can’t stop thinking about what my sister took away from Endgame pic.twitter.com/flQrgxwJ4r — sisabet (@sisabet) 15 novembre 2019

Ma per corroborare ulteriormente tutto ciò aggiunge anche un altro particolare riferendosi alla scena del primo incontro tra Tony (Robert Downey Jr.), Steve Rogers (Chris Evans) e Natasha Romanoff (Scarlett Johansson): "Quando Tony dice a Captain America e a Nat che deve essere prudente perché ha una figlia, loro hanno lo sguardo rivolto verso il basso e sono tutti tristi. Ho pensato che fossero tristi perché Tony Stark ha perso la testa e crede che sua figlia non sia un robot, ma sia reale".

Avengers: Endgame, 5 cose che potreste non aver notato

Avengers: Endgame, una scena tagliata su Disney+

Teorie a parte, da quel che si sa, la figlia di Tony, interpretata da Lexi Rabe, non dovrebbe comparire in nessun altro film aggiuntivo. Sia lei che sua madre hanno confermato, infatti, che: "Non siamo sotto contratto, trattative o conversazioni di questo genere". Qualche giorno fa è stata invece resa disponibile la scena tagliata di Avengers: Endgame in cui si vede Morgan da adulta, a cui presta il volto Katherine Langford, la star di Tredici. Una sequenza onirica messa ora tra gli extra del Blue-ray ma eliminata dalla versione in sala perché avrebbe appesantito la parte finale del film.