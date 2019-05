Avengers: Endgame, gli sceneggiatori commentano il destino di Iron Man!

In Avengers: Endgame il destino di Iron Man è uno degli elementi più chiacchierati dai fan del Marvel Cinematic Universe e gli sceneggiatori hanno spiegato il perché delle loro scelte. Se non avete visto il film, attenzione perché seguiranno spoiler importanti!

Avengers: Endgame è servito anche per chiudere il viaggio di Tony Stark nel Marvel Cinematic Universe e, nonostante sia stato irrimediabilmente triste veder andare via Iron Man, il personaggio ha avuto un 'dolce' addio da parte del regista e degli sceneggiatori. Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame, Christopher Markus e Stephen McFeely, hanno dichiarato all'Hollywood Reporter:

"Abbiamo avuto l'opportunità di regalargli la perfetta vita da 'pensione' nel film, è la vita che alla fine ha voluto. Lui e Pepper stanno insieme? Sì. Si sono sposati, hanno avuto una figlia, è stato tutto bellissimo, è un buon modo per morire. Non sembra una tragedia. Sembra più la fine di una vita eroica."

Avengers: Endgame, le 10 migliori scene del film Marvel

Il regista Joe Russo ha parlato con ComicBook delle scelte degli eroi nel film, dichiarando che tutti i personaggi sono stati messi davanti a circostanze difficili nelle loro vite, e su Iron Man ha aggiunto:

"Tony è essenzialmente un egoista, e qual è il conflitto per un egoista? Mettere a confronto quello che l'egoista vuole con una cosa che fa 'nascondere' il suo ego. E la famiglia è il modo migliore per far uscire questo conflitto interiore in Tony Stark."

In Avengers: Endgame si conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, arrivato nei cinema il 24 aprile.