Avengers: Endgame, i fratelli Russo condividono un toccante tributo a Captain America

In attesa dell'arrivo in sala di Avengers: Endgame, i fratelli Russo hanno condiviso via social un toccante tributo a Captain America. Come sappiamo, i Russo si divertono a trollare i fan e in più occasioni hanno dimostrato di non essere affidabili quando si tratta di anticipazioni del Marvel Cinematic Universe. Stavolta i due registi hanno ricondiviso un video strappalacrime realizzato dai fan cavalcando l'onda dei rumor secondo cui Captain America morirà in Endgame.

Cap fan tribute from iAmRookie...https://t.co/TzQnkbjvyQ — Russo Brothers (@Russo_Brothers) 6 marzo 2019

Sono in molti a ritenere Steve Rogers come il candidato più probabile a dire addio all'MCU in Avengers 4. Il contratto di Chris Evans è in scadenza e l'attore ha lasciato intendere più volte di volersi accomiatare dal suo eroico alter ego. I fan hanno elaborato sofisticate teorie che vedono in Captain America la vittima sacrificale nella battaglia contro Thanos. I Russo hanno deciso di cavalcare l'onda degli spoiler condividendo un video strappalacrime sull'amato Captain America.

Parlando del futuro di Chris Evans nell'MCU, i fratelli Russo hanno anticipato a USA Today che per l'attore l'esperienza potrebbe non concludersi con Avengers: Endgame: "Per Chris è stato più coinvolgente che per noi perché non ha ancora finito. Non anticiperemo niente, ma i fan presto capiranno di cosa stiamo parlando".

Non ci resta che attendere l'uscita italiana di Avengers: Endgame, prevista per il 24 aprile, per conoscere la sorte di Captain America.

