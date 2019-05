Avengers: Endgame, Robert Downey Jr, condivide il video del suo ultimo giorno sul set

Robert Downey Jr. ha detto addio con Avengers: Endgame al mondo dei film Marvel e l'attore ha condiviso il video del suo ultimo giorno sul set, in cui appare anche Katherine Langford.

Avengers: Endgame ha mostrato l'addio di Robert Downey Jr. al Marvel Cinematic Universe e l'attore ha ora condiviso un video realizzato sul set.

Il breve filmato pubblicato su Instagram dall'interprete di Tony Stark svela i momenti immediatamente successivi all'ultimo ciak che lo ha visto protagonista.

L'attore Robert Downey Jr.. viene mostrato al termine del suo lavoro su Avengers: Endgame mentre ringrazia i fratelli Russo, tutto il team della produzione, la troupe e i membri del cast. La star dichiara ironica, facendo riferimento a uno dei suoi colleghi "supereroi": "Provo molte emozioni, ma seguirò l'esempio di Chris e le salverò per Instagram. Grazie a tutti".

Il video permette inoltre di intravedere Katherine Langford, la star di Tredici che aveva girato alcune sequenze nel ruolo della figlia di Tony, momento poi tagliato dal montaggio finale.

Il post ha scatenato le reazioni e le emozioni dei fan che hanno commentando scrivendo messaggi come "Grazie Iron Man, e grazie Robert Downey Jr. Ti amiamo 3000", o "Grazie per averci intrattenuto per 11 lunghi anni".

Avengers: Endgame - Le opinioni della redazione sul film Marvel

Il film campione d'incassi conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, arrivato nei cinema il 24 aprile, senza temere il rischio spoiler.