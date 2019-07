Avengers: Endgame, gli sceneggiatori svelano se Thanos tornerà nell'MCU

Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame hanno fatto chiarezza sull'ipotetico ritorno di Thanos nell'MCU.

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Presto prenderà il via la Fase 4 dell'MCU, anticipata dal capo di Marvel Kevin Feige al San Diego Comic-Con 2019. In un'intervista a CinemaBlend, gli sceneggiatori di Avengers: Endgame Stephen McFeely e Christopher Markus hanno toccato una questione essenziale, l'ipotetico ritorno di Thanos nell'MCU.

"Dipende dall'opinione che vi siete fatti sul multiverso e dal modo in cui verranno usati personaggi che sono morti, giusto? I lettori dei fumetti sono abituati a questi ritorni. Le nostre nonne sanno che Tony Stark è morto, sanno anche che Thanos è morto. 'Perché è tornato' si chiederanno. La questione quindi riguarda il cammino che Marvel sceglierà di percorrere in futuro. Adoriamo l'idea che questi aspetti siano importanti"."

Ode a Thanos, l'ineluttabile antagonista degli Avengers

I fan Marvel sono abituati a vedere la resurrezione di personaggi attraverso mezzi mistici e magici, viaggi nel tempo - come accade a Thanos in Avengers: Endgame - o universi alterativi. Veder ricomparire Thanos, però, potrebbe nuocere alla coerenza interna dell'MCU visto che se lui tornasse il nobile sacrificio di Iron Man sarebbe risultato inutile. Però potremmo rivedere il Titano Pazzo in un film ambientato in un'epoca precedente ad Avengers: Engame. Non dimentichiamoci che Eternals mostrerà creature vicine a Thanos, i Deviants, perciò è possibile che il personaggio interpretato da Josh Brolin possa comparire nel film anche solo in un cameo che lo mostri più giovane di come lo abbiamo conosciuto. Il futuro dell'MCU è ancora tutto da scoprire.