Avengers: Endgame, una reunion al San Diego Comic-Con 2019 durante il panel dei fratelli Russo?

Il cast di Avengers: Endgame potrebbe essere al centro di una reunion al San Diego Comic-Con 2019 in occasione del panel dei fratelli Russo.

I fan di Avengers: Endgamee potrebbe forse a un'epica ruenion durante il panel organizzato dai fratelli Russo che saranno protagonisti al Comic-Con di San Diego 2019 con un panel dedicato ai progetti della loro AGBO Studios durante il quale potrebbe avvenire l'atteso evento.

L'appuntamento è per le 11 di mattina di venerdì 19 luglio negli spazi della Hall H, occasione durante la quale i due filmmaker ripercorerranno il percorso che li ha portati al successo del cinecomic Marvel e sveleranno i loro nuovi progetti.

Alcuni dei protagonisti di Avengers: Endgamepotrebbero fare un'apparizione a sorpresa durante il panel, ma la reunion potrebbe avvenire anche il giorno successivo durante l'evento targato Marvel in programma sabato sera.

I fan da tempo sperano di assistere nuovamente a un evento come quello che si è svolto nel 2010 quando l'intero cast di The Avengers è salito sul palco, avendo così l'occasione di applaudire per la prima volta insieme il team di supereroi composto da Robert Downey, Jr, Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Samuel L. Jackson e Clark Gregg.

I fratelli Russo potrebbero poi forse cogliere l'occasione per celebrare il potenziale sorpasso compiuto dal loro cinecomic ai danni di Avatar, traguardo che appare particolarmente vicino.

Al momento Avengers: Endgame è tornato nei cinema americani nel tentativo di battere il record di incassi di Avatar. A partire dal 4 luglio Avengers: Endgame sarà di nuovo nei cinema italiani. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.