Avengers: Endgame sempre più vicino al record di Avatar, mancano solo 7 milioni

Dopo il ritorno nei cinema, Avengers: Endgame è sempre più vicino al record di incassi di Avatar, mancano ormai solo 7 milioni a colmare il gap.

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Evans

Il campione di incassi Disney Marvel ha fatto ritorno nei cinema per provare a colmare la distanza che lo sperava dal maggior incasso di tutti i tempi, Avatar di James Cameron, forte di un incasso di 2,788 miliardi.

A oggi solo 7,16 milioni separano Avengers: Endgame dal film di Cameron. La corazzata Marvel ha incassato 851 milioni al box office domestico e 1,9 milioni nel resto del mondo, con particolare successo in Cina (629 milioni), Regno Unito (114 milioni), Corea (105 milioni), Brasile (85 milioni) e Messico (77 milioni).

La 22° pellicola del Marvel Cinematic Universe, che ha debuttato al cinema il 24 aprile, ha ottenuto una nuova spinta negli incassi dall'uscita di Spider-Man: Far From Home, che si colloca come suo diretto successore e ha spinto il pubblico a rivedere Avengers: Endgame per poter apprezzare ancora di più l'epico finale. Qui potete trovare la nostra recensione di Spider-Man: Far from Home, attualmente nei cinema.