Avengers: Endgame: ecco come Marvel ha deciso chi sarebbe sopravvissuto a Thanos

Il motivo principale d'attesa di Avengers: Endgame è la scoperta di chi sarà in grado di sopravvivere al film e chi no. Prima ancora, però, sarebbe interessante capire come Marvel ha determinato chi sarebbe sopravvissuto allo schiocco di Thanos e chi no nel capitolo precedente, Avengers. Infinity War.

Ebbene il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha finalmente svelato il criterio utilizzato per determinare quello che fino a questo momento è sicuramente il più grande snodo narrativo all'interno dell'UCM: "Abbiamo speso, e non esagero, anni nella stanza degli autori! Io, la nostra produttrice esecutiva Trinh Tran, Joe Anthony Russo, i nostri sceneggiatori Chris Markus e Stephen McFeely". Per fare cosa? Naturalmente per determinare chi far ridurre in polvere dalle dita del Titano Pazzo e chi lasciare sulla Terra alla ricerca di una soluzione in Avengers 4. "Uno dei nostri giochi era tenere in mano le carte dei personaggi e decidere chi inserire nella lista del 50% di chi non ce l'avrebbe fatta" ha continuato Feige. "Ci abbiamo pensato e ripensato, ma alla fine posso dire che quello che avete visto alla fine di Infinity War era quello che avevamo determinato prima con tanta fatica".

Il criterio di selezione essenziale è stato soprattutto questo: "Cosa sarebbe risultato più devastante: per esempio veder sparire T-Challa subito dopo la sua prima apparizione. Veder sparire Spider-Man, Peter Parker, dopo il rapporto che era nato con Tony Stark". Ne esiste anche un secondo, però, che aveva a che fare con la volontà di "isolare" in un certo qual modo i nostri supereroi protagonisti: "Quel momento è stato pensato così anche per mettere sotto i riflettori gli Avengers originali, soprattutto perchè Avengers: Endgame segue anzitutto la loro storia".

In settimana lo stesso Kevin Feige era già tornato a parlare di uno dei film più attesi dell'anno, spiegando perchè quel titolo, Endgame, è di per sé già uno spoiler: "Direi che la cosa è esplosa, si è ingigantita più del dovuto. Ma era uno spoiler perché se avessi saputo prima di Infinity War che il film successivo si sarebbe chiamato Endgame, avresti saputo che Infinity War non avrebbe avuto una fine. Ma Endgame è stato il titolo del film fin dal momento in cui abbiamo deciso di fare due film. In larga parte perché era ormai sedimentato. Ci pensavamo già fin dai tempi di Ultron". Avengers: Endgame arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile.