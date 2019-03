Avengers: Endgame, Marvel ci sta depistando con il poster di Loki?

Tra i 32 poster di Avengers: Endgame diffusi nei giorni scorsi ve n'è anche uno dedicato all'asgardiano Loki, ma la domanda che si pongono i fan è la seguente: Marvel ci sta depistando col character poster di Loki?

Avengers: Endgame: il character poster di Loki

I 32 poster, in cui è presente la frase "Vendica i caduti", sono di due tipi: quelli a colori mostrano i personaggi di Avengers 4 che dovranno cercare un modo per sconfiggere Thanos e annullare gli effetti della Decimazione facendo ritornare in qualche modo le persone amate, mentre quelli in bianco e nero ricordano drammaticamente quali eroi, per ora, hanno detto addio al mondo Marvel. Tra i poster dei caduti ci sono tutti gli eroi polverizzati dallo schiocco di dita di Thanos e in più Gamora, sacrificata dal Titano per impossessarsi della Gemma dell'Anima, e Loki, ucciso da Thanos nella prima parte di Avengers: Infinity War. Si presume che Gamora verrà riportata in vita dai Vendicatori superstiti, ma che ci fa il poster di Loki?

Anche se non è stata polverizzata dallo schiocco di dita, la morte di Gamora è strettamente legata alla Gemma dell'Anima, il che la rende una probabile candidata al ritorno insieme agli eroi scomparsi durante la Decimazione, ma la morte di Loki è avvenuta prima che Thanos riuscisse a completare il Guanto dell'Infinito e lo usasse per far scomparire mezza galassia. La presenza del poster di Loki in questo contesto risulta, perciò, fuorviante.

Sono in molti a sospettare che Loki ci abbia preso in giro con un altro dei suoi trucchi, magari creando un suo clone strangolato dal Titano Pazzo al posto suo. Secondo alcune teorie Loki sarebbe ancora vivo e potrebbe fare un ritorno a sorpresa in Avengers: Endgame, sappiamo inoltre che il personaggio di Loki ha una serie tv a lui dedicata in arrivo su Disney+ perciò tutto è possibile.

L'ipotesi più accreditata è che Marvel abbia inserito il poster di Loki per far leva sulle speranze dei fan di Tom Hiddleston di ritrovare in vita il suo personaggio, e questo potrebbe accadere davvero visto che il plot di Avengers: Endgame prevede la presenza dei viaggi nel tempo. Ma considerando la tendenza dei fratelli Russo e di Marvel a rimescolare le carte in tavola prendendosi gioco dei fan per sventare ogni possibile spoiler, la presenza del poster di Loki continua a risultare sospetta.

Scopriremo il destino del Dio dell'Inganno solo al cinema, con l'uscita di Avengers: Endgame, in Italia a partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

