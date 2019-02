Avengers: Endgame, previsioni d'incasso superiori ad ogni altro film Marvel!

Marica Lancellotti

Avengers: Endgame arriverà nelle sale il 24 aprile e l'attesa non potrebbe essere maggiore, da parte dei tantissimi fan, ma anche da parte di Marvel e per un motivo semplicissimo: le previsioni di incasso per la Disney sono stellari, superiori a quanto già fatto da ogni altro film dell'UCM.

In un report redatto da Bloomberg si parla di cifre vicine ai 282 milioni di dollari e, qualora dovessero rivelarsi esatte, porterebbero Avengers 4 a essere il cinecomic Marvel con il più alto guadagno nella storia, superando anche se di poco i 257,7 milioni incassati nel 2018 da Avengers: Infinity War. Se la previsione dovesse rivelarsi, poi, abbastanza costante per tutto il periodo di permanenza in sala, e quindi durante tutta la corsa al box-office, il nuovo capitolo sui Vendicatori raggiungerebbe la cifra record 2 miliardi e 200 milioni di dollari, che non è soltanto superiore a quanto ogni altro film Marvel abbia fatto, ma è abbastanza anche per salire immediatamente in seconda posizione nella classifica dei film che hanno incassato di più nella storia del cinema. Pur se non potrebbe fare molto contro il vero record, quello di Avatar, a quota 2,7 miliardi.

Certo, c'è un fattore che potrebbe limitare gli incassi ed è il minutaggio. Avengers: Endgame sarà infatti il film più lungo dell'UCM, almeno fino a questo momento, con una durata confermata anche dai due registi di ben 3 ore. Questo non significa che il pubblico diserterà ritenendolo troppo lungo, soltanto che il numero di proiezioni giornaliere che ogni cinema potrà garantire sarà limitato, dovendo distribuire le 3 ore del film nell'arco di una giornata lavorativa (a memo di strani escamotage che non ci è dato conoscere). Nel frattempo, però, c'è un altro appuntamento, con un altro dei film più attesi dell'anno, e molto più vicino di quello con Avengers: Endgame: è Captain Marvel, il film con protagonista Brie Larson - diventato un vero e proprio caso sul portale Rotten Tomatoes - che arriverà al cinema il prossimo 6 marzo.