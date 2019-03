Avengers: Endgame, il poster esposto in un cinema è riciclato da Avengers: Infinity War!

Avengers: Endgame sta per arrivare e i cinema di tutto il mondo stanno ricevendo il materiale promozionale necessario. Alla Marvel, però, deve esserne sfuggito uno che ha così deciso di improvvisare esponendo un poster riciclato da Avengers: Infinity War.

Un utente di Reddit ha condiviso su una delle tante pagine dedicata ad Avengers 4 e ai Marvel Studios l'immagine scattata in una sala cinematografica della sua cittadina, a prova dell'incredibile creatività dei suoi gestori. "Da me un cinema locale non ha ricevuto ancora il poster di Endgame, quindi hanno dovuto improvvisare" ha scritto il redditor per introdurre l'esilarante foto che sta già facendo il giro del web.

In effetti la trovata è semplice quanto irresistibile: qualche dipendente fantasioso ha tirato fuori dal magazzino un vecchio poster di Avengers: Infinity War appiccicando un semplice pezzo di carta con su scritto "Endgame" (rigorosamente a mano con un pennarello nero) dove prima il manifesto annunciava "Infinity War". La parte più divertente non è questa. Come eliminare dall'immagine gli eroi scomparsi dopo lo schiocco di dita di Thanos? Nella maniera più elementare: mettendoci una croce sopra! Anche questa disegnata a mano e sempre con pennarello nero.

"Il tuo cinema locale possiede la Gemma della Realtà" ha scherzato qualcuno, oppure "Dovrebbero mettere anche un occhio finto a Thor", qualcun altro ha addirittura ipotizzato che sia stato il Mercenario Chiacchierone a combinare tutto questo - "S_embra che Deadpool ce l'abbia fatta!" -. C'è chi ha giustamente parodiato le parole d'ordine degli Avengers nell'ultimo trailer - "_A qualunque costo" - e chi ha suggerito ancora una modifica per Black Widow, a cui qualcuno dovrebbe proprio tingere i capelli con un pennarello rosso.

L'episodio, al di là del divertimento, non fa altro che ricordarci che manca ormai pochissimo all'arrivo di Avengers: Endgame, uno dei film più attesi dell'anno, nelle sale italiane: il cinecomic che chiuderà la fase 3 del MCU è atteso al debutto il prossimo 24 aprile.