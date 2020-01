Avengers: Endgame batte 1917 e vince il premio per i migliori effetti visivi ai Critics’ Choice Awards 2020

Avengers: Endgame batte il favorito agli Oscar 1917 e vince il premio per i migliori effetti visivi ai Critics' Choice Awards 2020.

Avengers: Endgame batte il film bellico 1917 e vince il premio per i migliori effetti visivi ai Critics' Choice Awards 2020; il cinecomic Marvel, capitolo finale (per il momento) della saga degli Avengers, si porta a casa anche il premio per il miglio film d'azione dell'anno.

Avengers: Endgame, Rocket in una scena

Snobbato ai Golden Globe 2020, Avengers: Endgame si è rifatto ai Critics' Choice Awards 2020 portandosi a casa due statuette e battendo 1917, uno dei favoriti alla candidatura agli Oscar 2020. Come vedere dall'elenco completo dei premiati ai Critics' Choice Awards 2020, il film bellico di Sam Mendes "si accontenta", per il momento, del premio per la miglior regia a pari merito con Bong Joon-ho, regista di Parasite, del premio per la miglior fotografia andato a Roger Deakins e della statuetta per il miglior montaggio.

Nonostante i numerosi record di incassi battuti, Disney non sembra credere troppo alle nomination per Avengers: Endgame. Tra poche ore conosceremo il verdetto dell'Academy con l'annuncio delle nomination agli Oscar 2020 in diretta streaming.

