Critics’ Choice Awards 2020: vincono C'era una volta a... Hollywood, Joaquin Phoenix e Succession

C'era una volta a... Hollywood, Joaquin Phoenix e Succession trionfano ai Critics' Choice Awards 2020. Il gala del del premio della critica, condotto da Taye Diggs, conferma il giudizio dei Golden Globes che hanno eletto il film di Quentin Tarantino miglior pellicola nella sezione commedia o musical.

Critics’ Choice Awards 2020: Joaquin Phoenix ritira il premio

La serata ha visto un buon esito per Netflix ed HBO, che si sono portate a casa premi per The Irishman, Storia di un matrimonio, When They See Us, Watchmen e Succession.

C'era una volta a... Hollywood è stato eletto miglior film dell'anno e si è portato a casa anche i premi per la miglior sceneggiatura originale, miglior attore non protagonista (Brad Pitt) e miglior scenografia (Barbara Ling e Nancy Haigh). Confermata la vittoria di Joaquin Phoenix come miglior attore per Joker e di Renée Zellweger come miglior attrice per Judy.

Sul versante televisivo, Fleabag continua a mietere premi conquistando la statuetta per miglior serie comica, miglior attrice in una serie comica (Phoebe Waller-Bridge) e miglior attore non protagonista in una serie comica (Andrew Scott). Nella categoria dramma, a trionfare è la serie HBO Succession, che vede Jeremy Strong trionfare come miglior attore in una serie drammatica.

Di seguito la lista completa dei vincitori dei Critics' Choice Awards 2020:

FILM

Miglior Film: C'era una volta... a Hollywood

Miglior Attore: Joaquin Phoenix, Joker

Miglior attrice: Renée Zellweger, Judy

Miglior attore non protagonista: Brad Pitt, Cera una volta... a Hollywood

Miglior attrice non protagonista: Laura Dern, Storia di un matrimonio

Miglior rivelazione: Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

Miglior cast: The Irishman

Miglior regista: Sam Mendes, 1917 e Bong Joon Ho, Parasite

Miglior sceneggiatura originale: Quentin Tarantino, C'era una volta... a Hollywood

Miglior sceneggiatura non originale: Greta Gerwig, Piccole donne

Miglior fotografia: Roger Deakins, 1917

Miglior scenografia: Barbara Ling, Nancy Haigh, Once Upon a Time... in Hollywood

Miglior montaggio: Lee Smith, 1917

Migliori costumi: Ruth E. Carter, Dolemite Is My Name

Miglior trucco: Bombshell

Migliori effetti visivi: Avengers: Endgame

Miglior film d'animazione: Toy Story 4

Miglior film d'azione: Avengers: Endgame

Miglior commedia: Dolemite Is My Name

Miglior horror: Noi

Miglior film straniero: Parasite

Miglior canzone: "Glasgow (No Place Like Home)", Wild Rose e "(I'm Gonna) Love Me Again", Rocketman

Miglior colonna sonora: Hildur Guðnadóttir, Joker

TELEVISIONE