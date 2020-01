Oscar 2020: l'annuncio delle nomination in diretta streaming

Le nomination agli Oscar 2020 saranno annunciate tra poche ore e sarà possibile seguire in diretta streaming l'annuncio tramite il video che potete vedere in questa news.

L'annuncio ufficiale delle candidature della 92esima edizione degli Academy Awards (Oscar 2020) si terrà intorno alle 14.20 (ore italiane) e come sempre sarà diviso in due parti. La cerimonia dei premi invece si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte italiana tra il 9 e il 10 febbraio. Una cerimonia anticipata che, per la seconda volta dopo l'anno scorso, non avrà un conduttore ufficiale. A condurre lo show degli Oscar 2020, quindi, vedremo solo le star coinvolte nelle presentazioni delle varie categorie. L'obiettivo, secondo gli organizzatori, è quello di restare sulla durata di circa tre ore e trenta minuti di show.