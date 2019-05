Avengers: Endgame permette all'MCU di superare i 20 miliardi di incassi globali

I guadagni stratosferici di Avengers: Endgame hanno permesso all'MCU di superare i 20 miliardi di incassi globali.

Avengers: Endgame, Scarlett Johansson insieme a Chris Evans

I Marvel Studios si godono il successo del Marvel Cinematic Universe mentre Endgame infrange ogni record di incasso. Non che sia una sorpresa, finora tutti i film dell'MCU hanno avuto un'accoglienza strepitosa dal grande pubblico, ma la performance di Avengers: Endgame è talmente dirompente da superare ogni aspettativa. L'ultimo capitolo della Infinity Saga ha infranto il record di incassi di un film in un singolo giorno ed è la prima apertura di tutti i tempi, superando Star Wars: Il risveglio della forza con 156,7 milioni di di incasso in patria. Il film è, inoltre, la più alta apertura di sempre nel primo weekend a livello globale superando il record di Avengers: Infinity War ed è il film che ha raggiunto più velocemente un miliardo di incasso.

L'MCU era già il franchise più lucroso della storia prima dei successi di Avengers: Endgame grazie anche in parte alla quantità di film che comprende, ma Endgame ha permesso di cementare questa posizione. Difficile che questo record possa essere superato. Al 30 aprile Avengers: Endgame ha incassato 427 milioni negli USA e oltre 1 miliardo di incassi globali. Mentre si godono il loro giocattolo, i fan si chiedono dive li porterà adesso il franchise più amato. L'appuntamento più imminente è a luglio, con l'uscita di Spider-Man: Far From Home.

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame. Se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

