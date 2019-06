Avengers: Endgame, Mark Ruffalo svela le foto del finale: "Ci avevano detto che era un matrimonio"

Mark Ruffalo ha condiviso le foto dal set del toccante finale di Avengers: Endgame rivelando che al cast era stato detto che avrebbero girato una scena di matrimonio.

Marvel custodisce gelosamente i propri segreti attraverso continui depistaggi nei confronti del pubblico e anche degli stessi attori per evitare spoiler. Così la toccante sequenza del funerale di Tony Stark, che vediamo nel prefinale di Avengers: Endgame, è stata girata facendo credere al cast che si trattasse di un matrimonio, come svela Mark Ruffalo.

Naturalmente la scena in questione ha strappato ai fan più di una lacrima, ma l'atmosfera sul set era molto più rilassata, come mostrano le foto di Ruffalo che vedono Chris Evans e Chris Hemsworth sorridenti, e con loro anche il cast che compare sullo sfondo. In realtà la morte di Rony Stark è stata accolta come un dramma dai fan che hanno lanciato una petizione per il ritorno in vita di Iron Man.

Avengers: Endgame, un fotogramma dello sport del Super Bowl

Parlando della segretezza e della richiesta di evitare spoiler, i Russo hanno specificato: "Questo è l'ambiente in cui viviamo. Non possiamo controllare internet, è il nostro mostro. Sia che si tratti di intento malevolo che di intento compulsivo di rivelare i segreti delle storie della cultura pop in anticipo, abbiamo chiesto di mantenere un certo livello di decoro. Rispettiamo l'idea che quando vedi un film ne vuoi parlare, vuoi condividere l'esperienza. E' una parte importante del processo, ma abbiamo cercato di stabilire una finestra in cui il pubblico avesse l'opportunità di vedere il film senza spoiler."

