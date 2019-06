Avengers: Endgame agli Oscar? Membro dell'Academy annuncia: "Non voterò mai un film sugli Avengers"

Un anonimo membro dell'Academy ha espresso il suo disappunto nei confronti delle candidature agli Oscar di film come Avengers: Endgame annunciando che non voterà mai questo tipo di film.

La corsa di Avengers: Endgame agli Oscar è stata già lanciata, ma non tutti sono d'accordo a premiare un cinecomic solo in virtù della sua popolarità, così un anonimo membro dell'Academy ha annunciato che non voterà mai un film sugli Avengers.

Avengers: Endgame, un fotogramma dello sport del Super Bowl

Il membro dell'Academy in questione, interpellato sui meccanismi che regolano la candidatura a Miglior Film, ha espresso un'opinione netta distinguendo tra film di valore artistico e film popolari e sottolineando come secondo lui un film sugli Avengers non meriti un Oscar.

"First Man - Il primo uomo avrebbe dovuto ricevere una nomination come Miglior Film, probabilmente è arrivato nono o decimo, e i suoi effetti visivi sono meravigliosi. Credo che per lo più fossero stati realizzati in studio, mentre gli altri candidati godevano di un maggior lavoro in CGI, e io rispetto questo tipo di operazione. Non c'è niente che mi possa convincere a votare un film con la parola Avengers nel titoli, come molte persone nell'Academy, non ho rispetto per i film acchiappa-soldi".

Avengers: Endgame, come Marvel ha fatto del film un evento cinematografico senza precedenti

Le dichiarazioni fatte dall'anonimo sono state raccolte da Hollywood Reporter che parla di un regista, uomo, che fa parte della branca dei registi dell'Academy composta da 519 votanti.

Avengers: Endgame, una scena con Scarlett Johansson

Quando sono stati annunciate le candidature agli Oscar 2019, Avengers: Infinity War ha ricevuto solo una candidatura per gli effetti speciali. Meglio è andata a Black Panther che ha ricevuto diverse nomination, compresa quella per il Miglior Film, conquistando tre Oscar per le Migliori Scenografie, Migliori Costumi e Migliori Musiche.

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.