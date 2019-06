Avengers: Endgame, petizione chiede a Marvel di cambiare idea su Iron Man

Avengers: Endgame ha condannato Iron Man ma una petizione potrebbe cambiare per sempre il destino del Vendicatore di Robert Downey Jr., naturalmente se la Marvel decidesse di dare ascolto ai fan.

Non abbiamo ancora capito se le richieste su Change.org alla fine diano i loro frutti, ma è certo che devono essere davvero di moda. Dopo quella contro la stagione finale del Trono di Spade, contro Benioff e Weiss e contro Robert Pattinson, eccone finalmente una a favore di qualcuno: è la petizione per Iron Man con cui i fan chiedono alla Marvel di riportare in vita il personaggio. A che scopo? Non solo per vederlo ancora nel MCU ma per regalare a Tony Stark la gioia di veder crescere sua figlia, per esempio.

"Tony merita di tornare in vita. È sempre stato pronto a rischiare la propria vita, si è sempre sacrificato pur senza mai ricevere nulla in cambio. Da quando era solo un bambino. Non ha mai avuto la possibilità di essere davvero felice e quando finalmente ha avuto ciò che ha sempre sognato, una moglie, una figlia, la sua famiglia, allora è morto. Non è giusto, dopo tutto quello che ha fatto merita di veder crescere sua figlia" recita la richiesta inoltrata alla Marvel. "Ha aiutato molte persone (nel MCU e nel nostro mondo), ha aiutato le persone a vivere (inclusa me) e superare i problemi, affrontando le avversità e insegnando ad accettare se stessi. [...] Ora è arrivato il nostro turno di salvare lui. Lo amiamo così tanto. Lo amiamo 3000. Senza di lui ci sentiamo come perduti".

Basterà davvero una petizione - che ha fin qui raccolto 35.000 firme - a convincere la Marvel? Difficile, almeno a giudicare dalle parole dell'Editor in Chief, che, al contrario, ha prospettato il "trattamento Iron Man" a sempre più personaggi, almeno nei fumetti.

