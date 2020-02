Avengers: Endgame, il Loki alternativo del 2012 sarà il nuovo Thanos?

Il Loki alternativo del 2012 apparso in Avengers: Endgame potrebbe diventare il nuovo Thanos e mettere in atto un piano per impossessarsi delle Gemme dell'Infinito per i propri scopi.

Il Loki alternativo del 2012 che ha fatto la sua comparsa in Avengers: Endgame potrebbe diventare il nuovo Thanos secondo una recente teoria sul futuro del Marvel Cinematic Universe diffusa da Express Uk.

Come confermato da numerose fonti ufficiali, Loki sarebbe davvero morto per mano di Thanos in Avengers: Infinity War, ma il successivo Avengers: Endgame ci ha regalato una versione alternativa di Loki proveniente dalla New York del 2012. Il caso provocato dal viaggio nel passato degli Avengers ha permesso a Loki di impossessarsi del Tesseract e fuggire chissà dove.

Locandina di Loki

Il nuovo Loki è dunque a piede libero e con una Gemma dell'Infinito in suo possesso. Questa versione del villain tornerà protagonista nella serie Disney+ Loki, i primi materiali video svelati durante il Super Bowl hanno svelato un Loki detenuto in un misterioso carcere che minaccia di "bruciare questo posto dalle fondamenta".

La divisa carceraria indossata dal personaggio mostra il marchio TVA, acronimo di di Time Variance Authority, organizzazione dei fumetti Marvel che riunisce la polizia del Multiverso. In più un concept art dello show ha mostrato Loki in una città con il poster del film Lo squalo su una parte, il che significa che la scena è ambientata nel 1975. Il Tesseract permette a Loki di viaggiare solo nello spazio, perciò si presume che per viaggiare nel tempo il Dio dell'Inganno abbia bisogno di impossessarsi anche della Gemma del Tempo.

E dov'è la gemma del Tempo nel 2012 se non nelle mani dell'Antico nel Sanctum Sanctorum di 177a Bleecker Street a New York City? La serie Loki lascerebbe intendere che Loki sia in grado di manipolare il tempo, perciò è possibile che si sia anche impossessato della Gemma del Tempo con qualche sotterfugio per poi finire in prigione. Con due Gemme dell'Infinito in mano, cosa impedisce a Loki di provare a impossessarsi delle restanti Gemme, come Thanos ha fatto prima di lui? Non è nello stile di Loki spazzare via metà dell'universo come ha provato a fare Thanos, perciò quali sono i reali scopi del Dio dell'Inganno? Si sostituirà a Thanos nella Fase 4 dell'MCU diventando il nuovo villain? Questo lo scopriremo prossimamente.