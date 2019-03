Avengers: Endgame, Lego svela una battaglia con Thanos al compound degli Avengers?

Un set Lego ispirato ad Avengers: Endgame avrebbe rivelato una possibile battaglia con Thanos sita nel compound degli Avengers. Il set Lego in questione si chiama (nomen omen) Avengers Compound Battle. Le minifigures del set includono Thanos, un Outrider, Hulk, Ant-Man, Nebula, Iron Man e Captain Marvel.

Il set Lego potrebbe rivelarsi una gustosa anticipazione di Avengers: Endgame, ma non saltiamo a conclusioni affrettate. Lego e gli altri giochi ispirati ai film si prendono libertà di creare nuovi prodotti senza restare troppo fedeli alla trama. Per il momento tutto ciò che sappiamo del plot di Avengers: Endgame è stato anticipato nel trailer o nel promo svelato durante il SuperBowl. Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che un nuovo trailer è in arrivo, anche se ha puntualizzato che tutto il materiale usato per i promo di Avengers 4 verrà estratto dai primi 15 minuti di film per evitare spoiler.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile, negli ultimi giorni i report hanno anticipato che Avengers 4 potrebbe incassare cifre da record all'esordio, oltre i 280 milioni di dollari, superando il risultato enorme di Avengers: Infinity War, fermo a 257 milioni.

