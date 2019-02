Avengers 4: Endgame, lo spot del Super Bowl con scene inedite!

Mancano meno di tre mesi all'uscita di Avengers: Endgame, che arriverà nelle sale italiane il 24 aprile. Nell'attesa, la Marvel ha approfittato del Super Bowl per lanciare un nuovo spot del film. Attenzione, non si tratta di un trailer vero e proprio (quello dovrebbe arrivare il mese prossimo, in concomitanza con l'uscita di Captain Marvel), bensì di uno promo televisivo, ma anche quei trenta secondi bastano per attirare l'attenzione dei fan, giocando molto sul mistero.

Nelle scorse settimane si era parlato, infatti, di una campagna di marketing che mostrerà solo scene tratte più o meno dalla prima mezz'ora del film, al fine di evitare spoiler, e questo nuovo spot di Avengersi 4 ha tutta l'aria di appartenere a tale strategia. A onor del vero, un minimo di infrazione delle regole c'è: il produttore Kevin Feige aveva detto che non avremmo visto in nessun trailer o spot i personaggi annientati alla fine di Avengers: Infinity War, ma il nuovo filmato anche anticipa quello che è uno dei film più attesi del 2019 riesce ad aggirare l'ostacolo iniziando con un rapido montaggio, in bianco e nero, di tutti i defunti tramite clip dei film precedenti (nell'ordine, vediamo Wasp, Nick Fury, Spider-Man, Doctor Strange, Falcon, Scarlet Witch, i Guardiani della Galassia, T'Challa, Bucky Barnes e la Visione). Il tutto dura un secondo, prima che spunti il logo della Marvel che, come nel primo trailer di Avengers: Endgame, viene polverizzato.

Si passa quindi a una New York deserta, dal look quasi post-apocalittico, e una voce narrante ci dice che "Alcune persone voltano pagina", prima di precisare "Ma noi no." Si tratta di Steve Rogers, pronto a guidare la squadra per un'ultima missione, con tanto di recupero del celeberrimo scudo. Al suo fianco vediamo tutti i superstiti: Bruce Banner, Black Widow, Hawkeye, Rocket, Ant-Man e War Machine, e l'ultima inquadratura dello spot li mostra tutti insieme, diretti verso una destinazione ignota, con addosso (a quanto pare) le tute che serviranno per viaggiare nel Regno Quantico. Quanto a Tony Stark e Nebula, li vediamo rapidamente all'opera su quella che dovrebbe essere l'astronave con cui lasceranno il pianeta Titano. Per tutto il resto, non ci resterà che aspettare la fine di aprile.