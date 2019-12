Avengers: Endgame, Karen Gillian: "La scena chiave tra Nebula e Iron Man è stata improvvisata"

Avengers: Endgame è stato uno dei film evento di questo 2019: Karen Gillian, che nel film interpreta Nebula, ha svelato che la scena iniziale, in cui il suo personaggio è con Iron Man, è stata improvvisata.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in un'immagine dal primo teaser trailer

In un'intervista a The Hollywood Reporter, Karen Gillan ha svelato i retroscena dietro una delle parti più divertenti del film. Durante il viaggio nello spazio con Robert Downey Jr., alias Iron Man, la coppia gioca a football con un pezzo di carta e l'attrice ha ammesso di aver improvvisato. Quando le è stato chiesto chi fosse stato il migliore nel gioco, la Gillian ha rivelato chi era effettivamente primo: "Beh, penso di essere stata io perché quella scena è stata improvvisata. E ho vinto"

Trovate la scena in questione di seguito:

Karen Gillan ha rivelato, inoltre, di non aver ricevuto l'intera sceneggiatura di Avengers: Endgame, nonostante fosse una delle protagoniste: "Non ho ricevuto l'intera sceneggiatura. Ma ho avuto una buona parte di essa e quindi ho potuto facilmente capire cosa stava succedendo."

Durante il tour promozionale di Jumanji - The Next Level, Karen Gillan ha anticipato, inoltre, di aver già potuto vedere la sceneggiatura di Guardians of the Galaxy Vol. 3. Non c'è ancora nessuna data per il progetto che vedrà ancora una volta James Gunn tornerà alla guida per concludere al meglio la trilogia.