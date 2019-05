Avengers: Endgame, Iron Man ha segretamente creato mutanti e X-Men nel film?

Secondo una nuova teoria, in Avengers: Endgame Iron Man potrebbe aver creato mutanti e X-Men. Il tutto nella massima segretezza.

Avengers: Endgame - Tony Stark

La teoria è stata pubblicata su Reddit dall'utente u/LordAyeris il quale sospetta che Iron Man abbia un doppio scopo quando decide di impossessarsi delle Gemme dell'Infinito e schioccare le dita al posto di Thanos. Al primo livello, Tony Stark salva l'umanità riportando indietro tutti coloro che erano stati spazzati via da Thanos. Così facendo, Tony sacrifica la propria vita, consapevole che l'effetto delle Gemme sul suo corpo sarà fatale. Ma c'è di più.

In Iron Man 3 Tony Stark costruisce la Iron Legion, poi si supera dando vita a Ultron in Avengers: Age of Ultron con lo scopo di creare un'intelligenza artificiale che sia in grado di proteggere il mondo senza che lui se ne debba andare in giro con indosso una tuta. E' dunque possibile che schioccando le dita, Tony abbia fatto che in modo che una piccola fetta dell popolazione ottenga abilità sovrumane grazie al potere delle Gemme.

Questa scelta permetterebbe finalmente a Tony Stark di riposare, consapevole che al suo posto nel mondo ci sono nuovi guardiani in grado di occuparsi della salvezza dell'umanità: i mutanti.

Naturalmente Tony Stark non è così irresponsabile da affidare un tale potere nelle mani di chiunque, perciò la distribuzione dei superpoteri sarà avvenuta secondo criteri suoi. Quando i Marvel Studios cominceranno a utilizzare le nuove proprietà di X-Men e Fantastici Quattro, acquisite dopo l'accordo con Fox, Kevin Feige potrebbe scegliere di creare un ponte narrativo tra il passato e il presente dell'MCU partendo proprio dal finale di Avengers: Endgame.

Come commentano gli sceneggiatori di Endgame, "sarà affascinante vedere cosa Kevin Feige farà delle proprietà ottenute da Fox . Come avverrà l'ingresso di X-Men e Fantastici Quattro nell'MCU? Secondo noi in un modo mai visto prima, sarà davvero eccitante."

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame. Se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Avengers: Endgame è al cinema. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame spoiler free.