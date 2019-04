X-Men: gli sceneggiatori di Avengers: Endgame anticipano il reboot della saga dei mutanti

Nel corso di un'intervista con il New York Times, gli sceneggiatori di Avengers: Endgame Christopher Markus e Stephen McFeely hanno lasciato intendere che, dopo X-Men: Dark Phoenix, la saga degli X-Men subirà un reboot.

X-Men: Dark Phoenix

Dopo aver concluso l'acquisizione di 21st Century Fox da parte di Disney, i fan smaniano per sapere cosa accadrà alla saga degli X-Men dopo l'arrivo in seno ai Marvel Studios. Cosa ha in cantiere Marvel per gli X-Men? In molti sperano nell'ingresso degli amati mutanti nel Marvel Cinematic Universe, anche se sembra più imminente l'arrivo nell'MCU dei Fantastici Quattro che quello dei mutanti. L'unica certezza, per adesso, è che l'ultimo film sui mutanti in linea con lo stile Fox sarà X-Men: Dark Phoenix. Lo sceneggiatore di Avengers: Endgame Christopher Markus lascia intendere che, dopo Dark Phoenix, potrebbe essere previsto un reboot della saga:

"Credo che ora sia finito. Hanno ancora un film sugli X-Men. Non possono dare il via al reboot prima di finire".

Avengers e X-Men: Quale futuro attende i prossimi cinecomics Marvel e Fox?

La storia di X-Men: Dark Phoenix prende il via dieci anni dopo X-Men: Apocalisse e mostra gli X-Men in una condizione in cui non erano mai stati prima, quella di eroi nazionali. Il tema si imbarca in una missione di routine nello spazio, ma la situazione precipita e i mutanti si ritroveranno coinvolti in una battaglia intergalattica contro Jean Grey. La storia è basata sull'arco narrativo dei fumetti incentrati sulla Fenice Nera. Jean Grey perderà il controllo dei suoi enormi poteri, sprigionandoli in tutta la loro pericolosa potenza. Il team dei Mutanti, fra cui Scott Summers (Tye Sheridan), sarà quindi costretto a battersi con Dark Phoenix.

L'uscita italiana di X-Men: Dark Phoenix è fissata per il 6 giugno.