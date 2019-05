Avengers: Endgame, George R.R. Martin: "Come hanno fatto a mettere tanti personaggi in un solo film?"

George R.R. Martin è stupito dalla quantità di personaggi presenti in Avengers: Endgame e dall'ottimo modo in cui sono stati gestiti.

Dopo la visione di Avengers: Endgame c'è una domanda che ronza nella testa dello scrittore George R.R. Martin: come hanno fatto a mettere tanti personaggi in un solo film?

Il giudizio di George R.R. Martin su Avengers: Endgame è molto positivo, ma a impressionare lo scrittore è l'immensa quantità di personaggi ed eventi compressi in un unico film in modo da soddisfare gli spettatori. L'autore della saga che ha ispirato Il trono di spade ha così deciso di condividere le proprie riflessioni sul blog:

"Avengers: Endgame è fantastico. Complimenti agli sceneggiatori e ai registi. Non riesco a credere che siano riusciti a inserire tutti quei personaggi in un solo film dando loro giustizia. La battaglia finale è epica, eccitante, emozionante, piena di svolte e colpi di scena. Ma i personaggi visti all'inizio del film sono quelli che fanno per me. L'apertura con Hawkeye, le scene di Ant-Man, i momenti di crisi di Tony Stark. E' un film pieno di azione, ma non è il solito sciocco action movie di quelli che fanno oggi. Stan Lee ne sarebbe orgoglioso. Si sarebbe mai immaginato che tutti i personaggi creati da lui, Jack Kirby e Steve Ditko e il team Marvel negli anni '60 un giorno avrebbero dominato la cultura globale? Questa è una storia incredibile. E un applauso al topo, eroe misconosciuto. Dovrebbero farlo Avengers onorario."

