Il Trono di Spade, George R.R. Martin: "I libri non sono finiti, il settimo non è neanche iniziato"

George R.R. Martin ha prontamente smentito il rumor circolato qualche giorno fa secondo cui il sesto e il settimo libro delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, saga da cui trae ispirazione Il trono di spade, fossero pronti.

A diffondere la notizia secondo cui George R.R. Martin avrebbe terminato il sesto e il settimo libro delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, è stato Ian McElhinney, interprete di Ser Barristan Selmy, durante l'EpicCon di San Pietroburgo. "Magari ne sapete più di me ma, per quanto ne so io, George ha scritto i volumi 6 e 7" ha dichiarato l'attore.

In un post sul suo blog, George R.R. Martin ha prontamente smentito la notizia sottolineando il fatto che non solo il sesto libro The Winds of Winter, non è ancora finito, ma il settimo, A Dream of Spring, non è stato neppure iniziato.

"No, The Winds of Winter e A Dream of Spring non sono terminati. Dream non è stato neppure iniziato, non inizierò a scrivere il settimo volume finché non avrò finito il sesto. Mi sembrerebbe assurdo iniziarlo. Il mondo è rotondo, la Terra ruota attorno al sole, l'acqua è bagnata. Devo dire altro? Mi infastidisce che la gente creda a queste storie, anche per un attimo. Non ha senso. Perché dovrei starmene per anni fermo con i libri pronti? Le case editrici che mi pubblicano in tutto il mondo permetterebbero una cosa simile? Fanno milioni di dollari ogni volta che un nuovo libro delle Cronache del ghiaccio e del fuoco viene pubblicato. Ritardare la pubblicazione non avrebbe senso. Perché HBO vorrebbe che io non pubblicassi i miei libri? I romanzi aiutano a creare interesse nei confronti dello show e viceversa. Perciò mi dispiace, ma i libri non sono pronti. HBO non mi ha chiesto di ritardarne la pubblicazione né lo hanno fatto gli autori della serie tv. Vi assicuro che non c'è alcun accordo, tutti sarebbero stati più che felici se avessi pubblicato The Winds of Winter quattro o cinque anni fa... e nessuno sarebbe stato più felice di me."

Mentre Martin conferma il suo ritardo nella scrittura dei romanzi, Il trono di spade si avvia verso il gran finale. Potete leggere la recensione de Il trono di spade 8x05, penultimo episodio della serie, o dare uno sguardo alle anticipazioni de Il Trono di Spade 8x06, in onda domenica, che segnerà il gran finale della serie tv.