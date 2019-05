Avengers: Endgame, George R.R. Martin ha visto il film e ha una proposta per la Marvel!

George R.R. Martin ha finalmente visto Avengers: Endgame è l'ha letteralmente adorato. Il papà de Il Trono di Spade ha condiviso alcuni pensieri sul film direttamente dal suo sito e non si è fatto sfuggire l'occasione di lanciare una proposta a registi e scenggiatori.

Precisazione ovvia ma necessaria: la "recensione" di Martin contiene spoiler , di conseguenza saremo costretti a farne anche noi. Se non avete ancora visto il film non proseguite nella lettura, se invece volete comunque un giudizio (che non sia di Martin) ma senza rischio spoiler allora non vi resta che leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.

Tornando allo scrittore, nelle ultime ore George R.R. Martin ha voluto condividere con i suoi fan alcune informazioni, come per esempio quella che riguarda i prossimi spin-off de Il Trono di Spade. Tra le notizie ha destato curiosità anche il fatto che Martin sia andato finalmente al cinema a vedere l'ultimo film diretto dai fratelli Russo ed ecco cosa ne pensa: "Ieri sera ho visto il nuovo film sugli Avengers: Endgame è fantastico. Complimenti a sceneggiatori e registi, non riesco a credere che siano riusciti a gestire tutti quei personaggi senza penalizzare nessuno di loro. La battaglia finale è stata epica, eccitante, piena di colpi di scena... e bella in modo strano. Ma a conquistarmi sono state le scene iniziali. L'apertura con Occhio di Falco, la scena di Ant-Man, Tony Stark che registra il messaggio con il suo elmo... e tanto altro. C'è molta azione ma non è solo un film spettacolare e un po' sciocco con poca sostanza, come ce ne sono tanti oggi. Stan Lee ne sarebbe stato fiero. Avrà mai immaginato che tutti quei personaggi nati nei primi anni '60 dalla sua fantasia, da quella di Jack Kirby, Steve Dikto e del team Marvel sarebbero diventati così popolari un giorno? Che storia fantastica". Ed ecco poi la stramba proposta: "Complimenti anche al topo! Quell'eroe non celebrato. Dovrebbero fare di lui un Avenger onorario".