Avengers: Endgame, i fratelli Russo confermano di aver concluso l'impegno con Marvel

I fratelli Russo hanno confermato che, con l'uscita di Avengers: Endgame, il loro impegno con Marvel si è concluso.

Dopo 11 anni e 21 film, Avengers: Endgame ha concluso le prime fasi del Marvel Cinematic Universe, denominate Infinity Saga. Avengers 4 è servito, inoltre, da climax alla storia iniziata con Captain America: The Winter Soldier, primo film Marvel diretto dai fratelli Joe ed Anthony Russo. Dopo di quello, i Russo sono stati riconfermati per Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e naturalmente Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

A quanto pare il film attualmente nei cinema (potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame spoiler free e il nostro approfondimento sull'importanza di Avengers: Endgame nel panorama cinematografico e culturale) sarà l'ultimo impegno dei Russo con i Marvel Studios. I registi da tempo hanno svelato che il loro desiderio sarebbe realizzare un film sulle Secret Wars, ma per adesso hanno messo la parola fine all'esplorazione del mondo Marvel.

"E' il nostro Endgame, almeno per adesso" ha dichiarato Anthony Russo a Games Radar. "Per il momento non abbiamo altri piani per film Marvel. Sarebbe bello poter tornare nel futuro, è stata un'esperienza meravigliosa e abbiamo una bella relazione con i Marvel Studios, in più amiamo ciò che abbiamo fatto finora."

La notizia dell'abbandono del Marvel Universe da parte dei Russo deluderà molti fan, ma la relazione con la compagnia è ottima e i Russo potrebbero fare ritorno nel mondo dei cinecomic prima del previsto, come ha anticipato Joe Russo:

"Credo che per il momento ci prenderemo una pausa. Amiamo Marvel. Siamo legati a Kevin Feige, Lou DeEsposito, Victoria Alonso e Trin Tranh, che hanno collaborato con noi. Siamo una famiglia, ma abbiamo fatto quattro film in sei anni e mezzo e ora abbiamo bisogno di una vacanza. Ma torneremo presto."