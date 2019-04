Avengers: Endgame, ecco chi è il personaggio del finale che (quasi) nessuno ha riconosciuto

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in un'immagine dal primo teaser trailer

Il finale di Avengers: Endgame, il kolossal dei fratelli Russo che è arrivato ieri nelle sale italiane, vanta una miriade di personaggi noti del Marvel Cinematic Universe, come d'altronde fa anche il resto del film, e altri personaggi più difficili da identificare. Uno in particolare, che come molti altri nella sequenza in questione ha un ruolo brevissimo e muto, è stato accolto da più di un dubbio sulla sua identità, che vi sveliamo in questa sede. Attenzione, quello che segue contiene spoiler !

Ci riferiamo ovviamente, del funerale di Tony Stark, morto in seguito allo sforzo sovrumano richiesto per usare il Guanto dell'Infinito per eliminare Thanos e le sue armate una volta per tutte. In quell'occasione ritroviamo personaggi come Happy Hogan, May Parker, "Thunderbolt" Ross, Maria Hill e Nick Fury, oltre a tutti gli eroi che hanno partecipato alla battaglia finale.

Tra i convitati c'è anche un giovane, da solo, che appare per pochi secondi senza aprire bocca, e la cui presenza potrebbe risultare bizzarra per chi non ricorda bene i film precedenti del franchise. Si tratta infatti di Harley Keener, il ragazzo che aiutò Stark quando questi era bloccato nel Tennessee durante gli eventi di Iron Man 3 e dovette adattarsi alle risorse meccaniche a disposizione per tornare a casa e sconfiggere il Mandarino.

Allora come oggi il giovane è interpretato da Ty Simpkins, all'epoca preadolescente e adesso prossimo alla maggiore età, e quindi difficilmente riconoscibile dai più data la dimensione ridotta del suo ruolo e la sua filmografia piuttosto scarna: l'ultima volta che l'abbiamo visto nelle nostre sale è stato in The Nice Guys, dove ha un spassoso cameo nella sequenza d'apertura. Simpkins è noto anche per essere stato Dalton Lambert nei primi due capitoli di Insidious e Gray Mitchell in Jurassic World. Nel 2016 ha prestato la voce a Harley nel videogioco Lego Marvel's Avengers.

