Avengers: Endgame, ecco il momento più commovente della fine di Iron Man

Come se non bastasse il triste destino toccato ad Iron Man in Avengers: Endgame, ci ha pensato un fan a sottolineare il momento più toccante della scena in questione.

Avengers: Endgame - Tony Stark

Nel finale di Avengers: Endgame, Tony Stark si sacrifica per salvare il mondo da Thanos e dal suo massiccio esercito. Dopo che Tony crolla a terra col corpo lacerato dalle ferite causate dal Guanto dell'Infinito, viene circondato subito da tre persone. Si tratta di Pepper Potts, Spider-Man e War Machine, che gli sono accanto negli ultimi istanti di vita. Come ha notato un fan, tutti e tre i personaggi indossano un'armatura creata da Tony Stark.

Nonostante la natura egotica mostrata in un primo tempo, l'evoluzione subita dal personaggio di Tony Stark lo ha portato a occuparsi degli altri. Così, pur essendo impegnato a migliorare costantemente l'armatura di Iron Man, Tony ha trovato il tempo per fornire armi adeguate alle persone a lui vicine. Tra le sue invenzioni vi è anche Ultron, nato con scopi ben diversi da quelli che hanno condotto poi alla ribellione dell'intelligenza artificiale.

Se il momento sottolineato su Reddit vi ha toccato particolarmente, da oggi c'è l'opportunità di prendere in affitto su Airbnb la casa di Tony Stark per 335 dollari a notte. Una cifra tutto sommato accettabile per rivivere le emozioni del finale di Avengers: Endgame.

