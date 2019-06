Avengers: Endgame, la casa di Tony Stark è in affitto su Airbnb

La casa sul lago in cui vivono Tony Stark e Pepper Potts in Avengers: Endgame si trova in Georgia ed è stata messa in affitto su Airbnb.

Vivere dentro Avengers: Endgame? È possibile: la casa di Tony Stark è in affitto su Airbnb. Avete presente quella bella casa sul lago in cui il nostro Iron Man vive con l'amata Pepper e la piccola Morgan? È proprio quella.

In base all'annuncio apparso su Airbnb, il cottage si troverebbe a Fairburn, in Georgia, e sarebbe disponibile a partire da 335 dollari a notte. La casa si trova a soli 20 minuti dall'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, cosa che ha sicuramente agevolato i produttori nel portare tutti quegli attori sulle sponde del lago per il funerale di Tony Stark. Composta da 3 bagni e 3 camere da letto, la casa può ospitare fino a 6 persone ed è al momento libera per il mesi di giugno e per quasi tutto il mese di luglio.

La brutta notizia? Se deciderete di passare qualche giorno in Georgia non potrete organizzare party a tema Avengers: Endgame perchè il regolamento per gli ospiti non prevede la possibilità di fumare o di organizzare feste e altro tipo di eventi (sì, neppure funerali). In compenso, come avverte anche l'annuncio, la casa è ottima per ritiri aziendali tranquilli e per trascorrere qualche giorno di assoluta serenità immersi nella natura.

