Avengers: Endgame, molti fan chiedono una pausa durante il film

Marica Lancellotti

Avengers: Endgame sarà un film molto lungo ed è questa la ragione per cui molti fan stanno invocando una pausa durante la proiezione. Le 3 ore e 2 minuti di durata sembrano troppi perfino per gli spettatori più affezionati, in particolar modo per la loro vescica.

Sia chiaro, nessuno si lamenta per tutte le storie che verranno raccontate nei 182 minuti di Avengers 4, e anzi tutta l'accanitissima fanbase del MCU sta già festeggiando da mesi immaginando quante e quali avventure saranno mostrate. Esiste, però, anche il problema fisiologico di dover andare in bagno ogni tanto ed è per questo che molte persone, via Twitter, stanno chiedendo alla Marvel se almeno abbiano mai pensato a inserire la pausa pipì tra un tempo e l'altro.

give avengers endgame an intermission you cowards/challenge — Leah Marilla Thomas (@leahmarilla) 25 marzo 2019

I fondamentalisti del MCU si sono già detti disposti a ricorrere a tutto, anche al pannolino, in sala se questo significa non perdere nemmeno un sospiro di Iron Man e Vedova Nera.

If Marvel thinks my dumb ass would hold myself from going to the bathroom while watching Avengers:Endgame then,they're absolutely right — wal (@ericksbrian) 25 marzo 2019

Qualcuno ha già individuato gli unici momenti che potrebbero essere favorevoli per sgattaiolare alla toilette, ovvero le tenerezze tra Vedova Nera e Occhio di Falco.

Avengers Endgame is 3 hours so I gotta be efficient and go to the bathroom during scenes with only Black Widow-Hawkeye in them — Kofie (@KofieYeboah) 25 marzo 2019

Sono in tanti però a chiedersi come è possibile che nessuno, in fase di sceneggiatura, riprese e montaggio, si sia reso conto che non tutti hanno la vescica di un ninja. È stato già difficile riuscire a non perdere nemmeno un secondo di Avengers: Infinity War, e ora ci chiedono di pianificare la pipì con 3 ore di anticipo? Su internet c'è naturalmente già chi, ironicamente, nella lista di cose da non fare assolutamente durante Endgame, ha inserito proprio la pausa bagno!

If you have any of these motives in mind, you are not allowed to enter any showing of Avengers Endgame:



getting up to go the bathroom

talking to someone next to you

using your phone

taking selfies

bringing a child

eating too loudly



I ain't playin'. This some serious shit. — Brumblebee (@Redheadedchinny) 19 marzo 2019

Eppure a febbraio, quando Joe ed Anthony Russo avevo proiettato il film in anteprima a 4 diversi gruppi di persone, avevano dichiarato a Collider che, sorprendentemente, nonostante le 3 ore di durata, nessuno era corso in bagno: "Abbiamo proiettato il film intero già 4 volte e per le prime 3 proiezioni nessuno si è alzato per andare alla toilette". Tuttavia si tratta di una prima volta per la Marvel, perchè fino a questo momento a nessun cinecomic è toccata la durata record di Avengers: Endgame. E, secondo Dan Gardner, potrebbe essere anche l'ultima.

Chi è Dan Gardner? È il co-creatore di RunPee, un'app che consiglia quali sono i momenti migliori per abbandonare la propria poltroncina al cinema e correre in bagno. Gardner ha utilizzato i dati raccolti con la sua app per confrontare il minutaggio di tutti i cinecomic Marvel: i risultati dicono che, prevedibilmente, i film corali come Endgame sono sempre più lunghi perchè devono gestire più personaggi, mentre gli standalone sono più brevi (nonostante Captain Marvel abbia una durata di tutto rispetto di 132 minuti). Eppure, per Gardner e RunPee, Avengers: Endgame, uno dei film pi attesi dell'anno, resterà quasi unico nel suo genere perchè sembra che la tendenza stia tornando al vecchio minutaggio dei 120 minuti necessari per finire maxi dose di pop corn e Coca-Cola, il tempo limite per non dover correre in bagno durante la scena clou. Il consiglio che può dare a tutte le vesciche preoccupate dalle 3 ore e 2 minuti di Avengers 4? Gardner non è un fan degli intervalli, che dovrebbero essere di 10 o 15 minuti e spezzerebbero tutta la tensione emotiva accumulata nella prima metà del film, quindi ha una sola parola d'ordine: trattenere!