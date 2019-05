Avengers: Endgame, Joe Russo commenta l'easter egg presente nei titoli di coda

Avengers: Endgame ha concluso un percorso che ha preso il via con l'arrivo nelle sale di Iron Man nel 2008 e Joe Russo ha ora chiarito un dettaglio che aveva suscitato qualche dubbio tra i fan.

Il cinecomic campione d'incassi in tutto il mondo non ha alcuna scena durante i titoli di coda, tuttavia c'è un interessante easter egg.

Negli ultimi minuti di Avengers 4 si sente infatti un suono come se qualcuno stesse dando dei colpi su una superficie metallica. Tra le tante ipotesi c'era quindi quella che qualcuno stesse costruendo una nuova armatura in stile Iron Man o che il personaggio di Robert Downey Jr. non fosse realmente uscito di scena.

Joe Russo, durante un'intervista rilasciata in Cina per la distribuzione di Avengers: Endgame, ha però chiarito: "Si tratta del nostro modo di dirgli addio".

Il regista ha inoltre smentito che la presenza al funerale di Tony Stark del ragazzino che l'eroe aveva incontrato in Iron Man 3 sia un elemento che getta le basi per una nuova versione dell'eroe: "Pensavamo semplicemente che dovesse partecipare. Non sappiamo ancora se apparirà in futuro".

Nel cinecomic si conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

