Avengers: Endgame, Doctor Strange diventerà lo Stregone Supremo nel film?

Avengers: Endgame vedrà Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) ascendere al ruolo di Stregone Supremo? Oramai attendiamo l'evento da un po' di tempo, ma in due film e mezzo non si è ancora verificato. Da quanto ne sappiamo, dopo la morte dell'Antico (Tilda Swinton) il mondo mistico è privo di leader, ma un'intrigante teoria sostiene che le cose potrebbero cambiare proprio in Avengers: Endgame.

Per l'utente di Reddit u/ak2sup, i viaggi nel tempo di Stephen Strange tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame porranno il Maestro delle Arti Mistiche in pole position per prendere il posto del suo predecessore, l'Antico. Anche se non ci sono indizi in tal senso, la logica ci porta a pensare che questa teoria potrebbe rivelarsi corretta. Sappiamo che prima o poi Strange assumerà il ruolo di Stregone Supremo e i fratelli Russo lo hanno definito così in alcune interviste. Semplice lapsus o astuta anticipazione di ciò che accadrà in Avengers 4?

Dopo la morte dell?Antico, è chiaro che Stephen Strange è il maestro delle arti mistiche del Marvel Cinematic Universe. L'ex chirurgo ha trascorso quasi tutta l'eternità in un loop temporale per sconfiggere Dormammu, inoltre Strange è stato in grado di andare avanti nel tempo per 14 milioni di volte per capire come riuscire a sconfiggere Thanos (Josh Brolin). In Infinity War Strange ha un ruolo centrale nella lotta contro Thanos, al momento in cui il Titano Pazzo possiede quattro delle sei Gemme dell'Infinito, perciò è chiaro che l'evoluzione a Stregone Supremo è solo questione di tempo. Avengers: Endgame potrebbe essere il momento ideale.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Qui trovate l'analisi al primo trailer di Avengers: Endgame.

