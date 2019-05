Avengers: Endgame, Chris Evans su Twitter annuncia nuovi video rubati dal set

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Evans

Chris Evans ha dichiarato che a breve posterà nuovi video rubati dal set di Avengers: Endgame. Da lunedì scade, infatti, il ban anti-spoiler e l'interprete di Captain America non vede l'ora di mostrare immagini inedite fatte durante la lavorazione dell'ultimo film dei Vendicatori. E quel che è certo è che ne vedremo delle belle.

L'annuncio su Twitter di Chris Evans arriva come risposta ad un tweet dei fratelli Russo, i registi di Avengers: Endgame che avevano scritto: "Se non avete visto ancora Endgame, fatelo entro questo fine settimana. Da lunedì scade il ban per gli spoilers!". E Evans gli chiede a stretto giro: "Questo significa che posso postare i video girati sul set da lunedì prossimo?". Di certo Cap America ha avuto almeno la bontà di chiedere il permesso diversamente da quel discolaccio di Chris Pratt, ovvero Star-Lord de I guardiani della Galassia, che tenendo fede al suo ruolo di spaccone ha invece messo online un suo video incredibile in cui è presente praticamente tutto il cast stellare del film durante le prove di quella che sembra essere lo scontro finale con Thanos.

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

Il nuovo film Marvel è nelle sale dallo scorso 24 aprile - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Avengers: Endgame - e proprio per il fatto di essere il film cardine che sostanzialmente chiude il cerchio del Marvel Cinematic Universe ha spinto spettatori e fan a dibattere a lungo sul suo contenuto ed è verosimile che nei giorni a venire, a spoiler libero, le discussioni, così come il materiale online tenderanno ad aumentare in modo esponenziale.