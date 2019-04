Avengers: Endgame, Captain Marvel riceve importanti aggiornamenti in uno spot

Avengers: Endgame mostrerà in azione anche Captain Marvel che, in un video realizzato per Audi viene aggiornata su quanto accaduto sulla Terra negli ultimi decenni.

Lo spot realizzato per la casa automobilistica, ovviamente, promuove i nuovi modelli di auto elettriche e SUV, ma regala anche dei momenti davvero divertenti.

Captain Marvel, nel video, viene inizialmente informata della situazione dei vari Avengers: dall'entrata in scena di Tony Stark in versione Iron Man al fatto che Captain America sia ancora vivo, passando per la presenza nel team di Vedova Nera e concludendo ricordando come Thanos abbia vinto e per questo Carol è stata contattata per dare una mano agli eroi.

Successivamente Captain Marvel scopre che in campo gastronomico c'è da anni una guerra in corso contro il glutine e ora non si può solamente mangiare, si deve anche scattare una foto del cibo e condividerla con gli amici.

In campo tecnologico Carol vine a sapere che i cellulari sono profondamente cambiati e lo stesso è accaduto con le auto, svelando a sorpresa anche la presenza di Goose!

Avengers: Endgame, il punto della situazione dopo Captain Marvel

Avengers: Endgame, in assoluto uno dei film più attesi dell'anno, arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile con la regia dei fratelli Russo, di nuovo alla guida di un cinecomic Marvel. Le prevendite dei biglietti hanno infranto qualunque record e le prime previsioni sull'incasso sembrano confermare un debutto a livello internazionale superiore a quello ottenuto dal precedente capitolo della storia, Infinity War.