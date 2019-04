Avengers: Endgame, Brie Larson e Scarlett Johansson sorprese dai tatuaggi dei fan

Avengers: Endgame arriva oggi nelle sale e Brie Larson e Scarlett Johansson, in un divertente video, non nascondono la propria sorpresa nel vedere i tatuaggi dei fan che le ritraggono.

Avengers: Endgame è arrivato nelle sale per la gioia dei fan e le attrici Brie Larson e Scarlett Johansson hanno commentato l'entusiasmo degli appassionati del Marvel Cinematic Universe reagendo in modo esilarante ai tatuaggi ispirati ai loro personaggi.

Le due attrici interpretano sul grande schermo rispettivamente Captain Marvel e Vedova Nera e le due eroine hanno ispirato delle "creazioni" che, in alcuni casi, le hanno letteralmente prese alla sprovvista.

Brie Larson e Scarlett Johansson, ospiti dell talk show condotto da Ellen DeGeneres, hanno raccontato che tutti i membri degli Avengers originali, con l'eccezione di Mark Ruffalo che si è tirato indietro, hanno deciso di celebrare la fine delle riprese del cinecomic - di cui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, con un tatuaggio ispirato al simbolo del team di supereroi.

Ellen ha quindi mostrato alcuni dei disegni che i fan di Captain Marvel e Vedova Nera hanno inciso sulla propria pelle, suscitando delle reazioni esilaranti.

Brie ha visto infatti il suo personaggio per la prima volta sulla schiena di una persona rimanendo totalmente incredula, mentre Scarlett ha fatto dei commenti relativi alle versioni, non particolarmente accurate, di Vedova Nera.

Il premio Oscar ha quindi ammesso: "Ora sento un nuovo tipo di pressione perché non voglio essere un'enorme fonte di imbarazzo per qualcuno e richiederebbe molto lavoro per coprire un tatuaggio che mi ritrae".

La sinossi ufficiale di Avengers: Endgame, in arrivo nei cinema il 24 aprile, è la seguente: Il drammatico corso degli eventi messo in moto da Thanos che ha spazzato via metà dell'universo e ha decimato il team degli Avengers spinge gli Avengers superstiti a imbarcarsi in un'ultima missione nell'epica conclusione del 22° film dei Marvel Studios, Avengers: Endgame.

Il film concluderà le prime tre fasi del Marvel Cinematic Universe che ha preso il via nel 2005 con la prima avventura di Iron Man.

Avengers: Endgame, analisi di tutte le teorie sul film Marvel