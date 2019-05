Avengers: Endgame, Benedict Cumberbatch a caccia delle Gemme nella Escape Room

Benedict Cumberbatch e le altre star di Avengers: Endgame sfidate da Joe Russo in una Escape Room a tema Avengers, ecco il divertente video.

Benedict Cumberbatch e altre star di Avengers: Endgame si sono sottoposte alla giocosa tortura della Escape Room a tema Avengers dando la caccia alle Gemme dell'Infinito per portare a termine il gioco di ingegno.

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Mentre Avengers: Endgame continua a mietere successi e a infrangere record di incassi al cinema, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Anthony Mackie (Falcon), Letitia Wright (Shuri) e Sebastian Stan (Winter Soldier) and Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) hanno partecipato a una Escape Room molto particolare. Compito del gioco era trovare le Gemme dell'Infinito nascoste nella stanza.

Come mostra il video, il cabina di regia c'era il co-regista di Avengers: Endgame Joe Russo, intenzionato a sfidare le sue star fino all'ultimo indizio. Il risultato è un video davvero divertente che trovate di seguito. Russo ha istruito gli attori attraverso un microfono per aiutarli a sbloccare la porta e incontrare il regista in un corridoio pieno di poster degli Avengers.

Avengers: Endgame, tutte le citazioni agli altri film Marvel

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame. Se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Avengers: Endgame è al cinema. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.