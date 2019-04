Avengers: Endgame, gli sceneggiatori spiegano l'assenza degli eroi delle serie Marvel

Avengers: Endgame, per la battaglia finale contro Thanos, ha portato in scena innumerevoli eroi e personaggi, ma non i protagonisti delle serie tv prodotte dalla Marvel. Tra i fan c'è chi si è quindi chiesto il motivo per cui non sia apparso nemmeno uno dei personaggi protagonisti su Netflix: Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist e The Punisher.

A spiegare l'assenza del team di The Defenders, a cui è stata dedicato anche un intero show destinato alla piattaforma di streaming, sono stati gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely in un'intervista rilasciata a The New York Times.

I due autori, parlando del lavoro compiuto per Avengers: Endgame, hanno spiegato: "Avremmo dovuto introdurre questi cinque personaggi. Stiamo già dando per scontato che le persone abbiano visto molti dei film. Davvero dobbiamo pensare che la maggior parte degli spettatori abbiano un abbonamento a Netflix e abbiano visto questi show in modo tale che quando si vedono apparire questi personaggi si scateni l'entusiasmo?".

Markus ha inoltre sottolineato: "La loro presenza creerebbe poi dei problemi con l'aspetto temporale. Si dovrebbe presupporre che siano stati tutti spazzati via dallo schiocco, altrimenti sarebbero apparsi prima in scena. Penso che l'unico personaggio che abbia fatto il passaggio dalla tv ai film sia stato Jarvis, interpretato da James D'Arcy in Agent Carter". In Avengers 4 c'è infatti spazio per il maggiordomo di Howard Stark, fonte di ispirazione per Tony nel creare la sua intelligenza artificiale.

Avengers: Endgame, analisi del finale: il Marvel Cinematic Universe è morto, lunga vita al MCU!

Nel film campione d'incassi si conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, arrivato nei cinema il 24 aprile, senza temere il rischio spoiler.