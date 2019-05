Avengers: Endgame, Anthony Mackie ha scoperto il finale da Chris Evans

I momenti finali di Anthony Mackie in Avengers: Endgame sono stati svelati direttamente da Chris Evans in un incontro privato..

Anthony Mackie ha svelato che il finale della sua storyline in Avengers: Endgame gli è stato raccontato proprio da Chris Evans in persona!

Avengers: Endgame non chiude le storie di tutti i personaggi, ma apre nuovi inizi per alcuni di loro, come ad esempio Sam Wilson. L'interprete di Falcon, Anthony Mackie, condivide un momento toccante e importante con Chris Evans nelle battute finali del film: se non avete visto Endgame, seguiranno spoiler!

Negli ultimi momenti della pellicola, Steve Rogers viaggia indietro nel tempo per restituire le Gemme dell'Infinito alle varie realtà alternative, ma mentre lo fa decidere di vivere la sua vita accanto alla "sua" Peggy Carter, quindi torna nella timeline principale da uomo anziani, che ha vissuto finalmente il suo unico amore. Il mondo, però, ha bisogno di Captain America, e Steve affida il suo scudo proprio a Falcon: Sam Wilson è il nuovo Captain America.

Anthony Mackie ha raccontato il momento in cui proprio Chris Evans gli ha raccontato la scena del "passaggio di testimone":

Captain America: Civil War - Robert Downey Jr., Chris Evans e Anthony Mackie insieme

"Eravamo a casa di Chris Evans e lui mi fa 'Sei contento?' e io 'Di cosa?'. Allora mi dice 'Ah, non lo sai?', corre in un'altra stanza e torna con il copione. Abbiamo pianto, abbiamo bevuto, abbiamo riso. Sono molto contento di aver avuto quel momento con Chris. Significa molto per me che i miei figli potranno vedere un Captain America afroamericano e che sia proprio io. Sul set quando hanno dato lo stop alle riprese di quella scena ho pianto, Chris ha pianto, i Russo hanno pianto. Tutti hanno pianto, è stato un giorno emozionante."

Nel film campione d'incassi si conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.