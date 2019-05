Avengers: Endgame supera i 26 milioni al box office italiano

Avengers: Endgame, Rocket e War Machine in azione

Prosegue la marcia trionfale di Avengers: Endgame al box office italiano dove il film supera i 26 milioni totali in due settimane. Solo nell'ultimo weekend il cinecomic Marvel ha incassato ben 3.925.000 mila euro di incasso, segnando il record del film più visto nel 2019 nel nostro Paese. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame spoiler free e qui le opinioni della redazione su Avengers: Endgame.

Non incasserà quanto il cinecomic Marvel, ma l'ottima apertura di Stanlio e Ollio fa ben sperare. Il film biografico che vede le star Steve Coogan e John C. Reilly nella parte delle due icone del cinema ha incassato un milione di euro (di cui 845.000 euro nel weekend) da 454 sale, con una media di 1.861 euro. Il lungometraggio racconta la storia dell'amicizia esistente tra le star della comicità seguendone il viaggio, ideato come tour di addio, in Gran Bretagna e Irlanda. Gli eventi si svolgeranno nel 1953, anno in cui Hardy iniziava ad avere dei gravi problemi di salute e i due faticavano a ottenere l'attenzione del pubblico (qui trovate la recensione di Stanlio e Ollio).

Al terzo posto resiste Ma cosa ci dice il cervello, la commedia di Riccardo Milani con protagonista Paola Cortellesi (qui potete leggere la nostra recensione di Ma cosa ci dice il cervello), che incassa altri 608.000 euro superando i 3,4 milioni di euro complessivi.

Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio: Dev Patel in un'immagine del film

Al quarto posto fa il suo debutto Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio. Siamo nel novembre del 2008, un gruppo di terroristi mette in atto una serie di devastanti attentati in tutta Mumbai. Per tre giorni gli attentatori assediano anche il Taj Mahal Palace Hotel tenendo in ostaggio oltre 500 persone tra ospiti e dipendenti. Mentre il mondo è testimone impotente dell'attacco attraverso i media, il rinomato chef dell'hotel e un cameriere rischiano la vita per portare in salvo gli ospiti della struttura, una giovane coppia tenta disperatamente di proteggere il proprio bambino, mentre un freddo miliardario sembra interessato solo a salvare se stesso. Attacco a Mumbai incassa 584.000 euro da 279 sale, con una media per sala di 2.000 euro (qui la recensione di Attacco a Mumbai).

Altro debutto al quinto posto Non sono un assassino, legal thriller con Riccardo Scamarcio che incassa 429.000 euro da 320 sale, con una media di 1.340 euro. Per approfondire potete leggere la recensione di Non sono un assassino.

Si segnala, infine, il record de L'uomo che comprò la luna di Paolo Zucca, primo per media copia nel weekend con 3.937 euro, media superiore anche a quella di Avengers: Endgames, con un incasso complessivo di 384.978 euro,con 15 copie.