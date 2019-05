Avengers: Endgame supera i 2 miliardi, 145 milioni al box office USA nel secondo weekend

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Prosegue il trionfo di Avengers: Endgame al box office USA, il film supera i 2 miliardi di incassi globali e, dopo essersi lasciato alle spalle il record di Titanic, punta a diventare il primo incasso di sempre superando anche Avatar. Avengers: Endgame è il film dei record, lo dimostra anche l'incasso americano del secondo weekend che supera i 145 milioni in America continuando ad attirare il pubblico a vedere e rivedere il cinecomic. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame e le opinioni della redazione su Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame, analisi del finale: il Marvel Cinematic Universe è morto, lunga vita al MCU!

Alle spalle del cinecomic Marvel fanno il loro debutto tre nuove uscite. The Intruder, thriller interpretato da Dennis Quaid, è secondo con 11 milioni di dollari raccolti in 2.222 sale e una media per sala di 4.950 dollari.

Al centro del lungometraggio c'è una giovane coppia di sposi (Michael Ealy e Meaghan Good) che compra la casa dei propri sogni nell'area di Napa Valley, dove vogliono iniziare il nuovo capitolo della propria vita come famiglia. Quando il venditore della proprietà (Quaid) inizia inaspettatamente ad apparire nella loro vita, i due cominciano a sospettare che ci siano delle motivazioni nascoste alla base della rapida vendita.

Apre con dieci milioni la commedia Long Shot, interpretata da Charlize Theron e Seth Rogen. Il lungometraggio prodotto da Lionsgate racconta la storia di Charlotte Field che, dopo aver avuto l'incarico di Segretario di Stato, decide di intraprendere la campagna elettorale con l'obiettivo di diventare Presidente degli Stati Uniti. La donna chiede l'aiuto di Fred Flarsky, di cui era la babysitter quando erano più giovani, per scrivere i suoi discorsi e la coppia, trascorrendo sempre più tempo insieme, inizia a provare dell'attrazione uno per l'altra. Long Shot incassa 10 milioni da 3.230 sale, con una media per sala di 3.104 dollari.

In quarta posizione troviamo il debutto del fantasy STXfilms e Alibaba Pictures UglyDolls, che incassa 8,51 milioni da 3.652 sale e segna una media per sala di 2.330 dollari.

Dopo il balzo improvviso in avanti della scorsa settimana dovuto all'effetto traino di Avengers: Endgame, FILM=/film/captain-marvel_40749/]Captain Marvel[/FILM] è ancora in to five. Il primo cinecomic al femminile del Marvel Cinematic Universe incassa altri 4,2 milioni di dollari arrivando a un totale di 420,7 milioni complessivi (qui trovate la nostra recensione a Captain Marvel).