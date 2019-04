Avengers: Endgame, tutti i record infranti al box office

Avengers: Endgame sta battendo ogni record di incasso, attualmente ben 144, a livello internazionale in meno di una settimana dalla sua uscita nelle sale cinematografiche.

Il capitolo conclusivo dell'Infinity Saga ha ottenuto in pochi giorni 1.2 miliardi di dollari, registrando così l'esordio più alto in un weekend di apertura arrivando a quota 350 milioni di dollari, 100 in più rispetto a Infinity War, e ottenendo 330 milioni solamente grazie alle proiezioni avvenute in Cina.

Il lungometraggio dei fratelli Russo ha poi superato 12 record per quanto riguarda la prevendita dei biglietti, con la conferma dell'accoglienza senza paragoni arrivata da catene come Fandango, Atom Tickets, AMC e Regal.

In pochi giorni Avengers: Endgame ha poi infranto 44 record per quanto riguarda il miglior weekend di esordio nelle sale, con primati in ben 42 mercati tra cui persino il Regno Unito in cui è stata battuta la cifra incassata da 007 Spectre, Francia, Australia, Sud Corea, Argentina, Brasile e Messico.

In molte nazioni il cinecomic ha stabilito il miglior incasso ottenuto in una sola giornata, come avvenuto negli Stati Uniti sabato con oltre 109 milioni di dollari.

Endgame non ha poi avuto rivali per quanto riguarda il debutto globale in formato IMAX, con 91.5 milioni (raddoppiando quanto ottenuto da Star Wars: Il risveglio della forza), e 3D con un aumento del 47.5% di biglietti venduti rispetto al record stabilito da Infinity War, fermatosi a soli 366 milioni e quindi sorpassato dai 540 incassati da Avengers 4.

IMAX ha inoltre annunciato che il lungometraggio ha infranto i record stabiliti in 50 mercati durante il weekend di apertura. I territori che hanno contribuito al risultato sono Europa, Asia, Nuova Zelanda, Taiwan, Filippine, Pakistan, Mongolia, Ecuador, Sud Africa e Cina.

Avengers: Endgame è inoltre il più veloce a superare quota 100 milioni di dollari negli Stati Uniti, cifra ottenuta in meno di 17 ore, e in cinque giorni si è superata quota 1 miliardo di dollari, soglia raggiunta da Infinity War in undici giorni di programmazione.

Il progetto diretto dai fratelli Russo ha infranto anche i record per quanto riguarda gli incassi ottenuti da un solo film nella giornata di giovedì con 60 milioni di dollari, superando nuovamente in questo caso il primo capitolo della nuova trilogia di Star Wars, e ha ottenuto una media di incassi di ben 75,075 dollari grazie alla presenza nella programmazione di 4,662 sale, mentre il film diretto da J.J. Abrams si era fermato a 59,982 dollari.

L'avventura degli Avengers, durante il weekend, ha ottenuto ben l'87-90% degli incassi dei cinema e non ha avuto rivali con un esordio a livello internazionale del calibro di 859 milioni di dollari, arrivando già alla diciottesima posizione dei migliori incassi di sempre con 1.2 miliardi di dollari. La cifra davvero record ottenuta in una settimana non ha paragoni nemmeno nel Marvel Cinematic Universe, superando anche Captain Marvel che ha fino a questo momento incassato 1.1 miliardi in tutto il mondo.

Il nuovo film dei Marvel Studios in Italia ha infine incassato 5.2 milioni di euro in appena 24 ore, posizionandosi immediatamente come il secondo miglior esordio di sempre sul nostro mercato, il più alto nella storia di Disney Italia e il miglior esordio di tutti i tempi per una produzione internazionale nel nostro paese. In soli cinque giorni di programmazione l'attesissimo lungometraggio ha raggiunto l'incasso complessivo di oltre 17.4 milioni di euro, diventando già da ora il film più visto nel 2019 nel nostro paese.

Nel film campione d'incassi si conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, arrivato nei cinema il 24 aprile, senza temere il rischio spoiler.