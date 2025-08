Avengers: Doomsday, Yelena Belova di Florence Pugh avrà un ruolo sorprendente nel film?

Mentre la lavorazione di Avengers: Doomsday prosegue circondata dalla massima segretezza (più o meno), un nuovo intrigante rumor sul personaggio di Florence Pugh, Yelena Belova, anticiperebbe una svolta sorprendente per la leader dei Thunderbolts.

In precedenza, lo scooper Daniel Richtman aveva rivelato che Yelena Belova (Florence Pugh) avrebbe fatto parte del team di Sam Wilson (Anthony Mackie) in Doomsday. Ciò ha portato a ipotizzare che i Nuovi Vendicatori potrebbero sciogliersi o addirittura essere eliminati prima del previsto dal Dottor Destino (Robert Downey Jr.) o da qualche altro potente nemico.

Adesso Richtman ha chiarito che Yelena Belova non sarà un membro ufficiale degli Avengers di Captain America e si limiterà ad "accompagnarli quando viaggeranno in un altro universo".

Florence Pugh in una scena di Thunderbolts con Sebastian Stan e David Harbour

Che ruolo avrà il Multiverso in Avengers: Doomsday?

Prendendo le mosse da quanto visto in Thunderbolts, ci aspettiamo che il Multiverso continui a essere centrale nel primo dei due cinecomic che segnano il ritorno in grande della saga degli Avengers. Preannunciato, infatti, l'arrivo dei Fantastici Quattro e il ritorno di alcuni X-Men originali, ma secondo Comicbookmovie "è interessante il fatto che sia proprio Yelena a unirsi alla fazione di Sam Wilson e dei suoi Vendicatori per la loro missione in una realtà alternativa".

Florence Pugh e Anthony Mackie avrebbero dovuto inizialmente comparire insieme in più scene, ma i piani riguardanti i loro personaggi sono stati modificati. Possibile che le anticipazioni di Daniel Richtman provengano da una versione precedente della sceneggiatura che, come rivelato da alcune star del film, non è ancora stata completata.

"Non ne sono del tutto sicura", ha detto l'interprete di Mystica, Rebecca Romijn. "La sceneggiatura non è ancora pronta, l'hanno ancora finita. È stato molto, molto divertente, ma non sappiamo quasi niente. Tengono tutto molto segreto".