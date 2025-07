Avengers: Doomsday, una star conferma le voci preoccupanti: "Stiamo girando, ma lo script non è finito"

Novità in arrivo dal set di Avengers: Doomsday. Le riprese sono in corso nel Regno Unito, ma la sceneggiatura non sarebbe ancora ultimata, come ha confermato una delle interpreti del film, corroborando le voci preoccupanti che circolerebbero sul cinecomic.

Rebecca Romijn ha confermato il suo ritorno nel film nei panni della mutante Mystica. Ospite del san Diego Comic-Con 2025, l'interprete di Star Trek: Strange New Worlds ha ammesso all'Hollywood Reporter di non essere sicura di aver terminato le riprese del prossimo film Marvel perché la sceneggiatura non è ancora del tutto completa.

"Non ne sono del tutto certa", ha detto quando le è stato chiesto se avesse finito di girare le sue scene. "La sceneggiatura non è ancora pronta, non l'hanno ancora finita. È stato molto, molto divertente, ma non sappiamo molto. L'ordine è tenere tutto segreto."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il ritorno degli X-Men

Rebecca Romijn in una foto promozionale

Rebecca Romijn pesa ogni singola parola nel tentativo di evitare scivoloni o spoiler che potrebbero attirarle le ire di Marvel. "Non posso né confermare né negare di aver letto l'intera sceneggiatura" dichiara. "Ovviamente non posso svelare con chi ho girato le mie scene, ma è stata un'esperienza surreale lavorare con il mio vecchio cast e con uno nuovo. Ho fatto sogni folli mentre ero lì per gran parte delle riprese. Il mio cervello stava davvero cercando di organizzarsi. Tipo, wow, questo è un personaggio che ho interpretato 25 anni fa".

Rebecca Romijn nei panni di Mystica

L'attrice ha anche raccontato com'è stato rivisitare il ruolo di Mystica dopo quasi 20 anni dall'ultima volta che l'aveva interpretato in X-Men: Conflitto finale del 2006:

"Ormai la conosco molto bene. È stato molto bello tornare a interpretare quel personaggio, perché all'inizio avevo la sindrome dell'impostore- Temevo di essere stata scelta solo perché ero la modella disponibile per interpretare Mystica in quel momento. Ho fatto il provino e ho ottenuto il ruolo, ma quando sei molto giovane, ti chiedi: 'Merito di essere qui?'. E questa volta non ho avuto questa sensazione. È stata un'esperienza molto diversa."

Come anticipato a marzo, ad affiancare Rebecca Romijn nel cast di Avengers: Doomsday troveremo le co-star di X-Men Patrick Stewart che torna nei panni del Professor X, Ian McKellen in quelli di Magneto e James Marsden che sarà ancora Cyclope. Rivedremo, inoltre, Alan Cumming nel ruolo di Nightcrawler, che ha interpretato in X-Men 2, e Kelsey Grammer, Bestia di X-Men: Conflitto finale.