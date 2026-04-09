Avengers: Doomsday, l'uscita del trailer imminente, sarà la volta buona?

Dopo i quattro teaser natalizi, i fan sono in attesa del full trailer di Avengers: Doomsday nella speranza che fornisca qualche informazione in più sulla trama del film in arrivo e soprattutto che mostri il Dottor Destino di Robert Downey Jr., assente dai teaser.

I teaser hanno dato il bentornato a Steve Rogers nell'MCU, per poi concentrarsi su Thor, sugli X-Men e su un mix sorprendente di personaggi che includeva Black Panther, M'Baku, Namor e La Cosa. Il tutto senza anticipare cosa accadrà nel colossale cinecomic che rilancerà la saga degli Avengers prima di Secret Wars.

Robert Downey jr. torna nell'MCU nei panni del Dottor Destino

Quando uscirà il trailer di Avengers: Doomsday

Come rivela Comicbookmovie.com, i rumor di un misterioso trailer in uscita dopo il weekend si sono rivelati corretti, ma riguardavano Il diavolo veste Prada 2. Per Doosmday dovremo attendere ancora, ma forse meno del previsto. visto che l'uscita del trailer potrebbe essere imminente.

Secondo John Campea, ci sono buone probabilità che un'anteprima venga lanciata durante il panel Disney al CinemaCon di Las Vegas il 16 aprile. "Credo che tutti gli indizi puntino in quella direzione", ha affermato. "Le voci sono continue. Ho parlato con un paio di esperti di YouTube che hanno sentito anche loro queste anticipazioni."

"Ne ho sentito parlare da così tante persone che sarei davvero sorpreso se non lo facessero", ha aggiunto lo scooper. "Penso che lo pubblicheranno. Potrebbero addirittura mostrarci tre o quattro minuti".

Naturalmente la visione del materiale video potrebbe riservata al pubblico del CinemaCon, rinviando la pubblicazione a luglio, quando il trailer potrebbe uscire in coppia con Spider-Man: Brand New Day.

Quando sono previste le riprese aggiuntive di Avengers: Doosmday

A proposito di Avengers: Doomsday, l'insider @MyTimeToShineH ha confermato che, al momento, lo Spider-Man di Tom Holland non sarà presente nel film. Tuttavia, è possibile che la situazione cambi con le riprese aggiuntive. Per quando sono fissate?

Secondo un report di Filmbase, i Marvel Studios hanno in programma di iniziare le riprese di Avengers: Secret Wars a giugno, quindi è possibile che anche le riprese aggiuntive di Doomsday verranno realizzate in concomitanza col sequel per ottimizzare risorse e organizzare al meglio gli impegni delle star.