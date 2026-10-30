L’ultima apparizione di Patrick Stewart sarà in Avengers: Doomsday, l’addio a Professor X dopo 26 anni

Avengers: Doomsday era già pronto a farci emozionare con il ritorno degli X-Men originali, che è stato fin da subito uno degli annunci che ha generato più hype nei confronti del cinecomic targato Marvel. Ora, dopo la morte di Patrick Stewart, vederlo al cinema avrà un sapore agrodolce e il motivo è semplice: sarà proprio quella l'ultima apparizione dell'attore inglese nei panni di Professor X.

A confermarlo è stata Marvel Studios, che nel ricordare Stewart ha indicato proprio Avengers: Doomsday come il suo ultimo lavoro davanti alla macchina da presa. Ma noi siamo davvero pronti a lasciarlo andare?

Patrick Stewart sarà Professor X per l'ultima volta in Avengers: Doomsday

Patrick Stewart in X-Men: Giorni di un futuro passato

Marvel Studios ha ricordato Patrick Stewart con un messaggio dedicato alla sua lunga carriera e al contributo dato al personaggio di Charles Xavier. L'attore è morto il 28 ottobre, nella sua casa di Los Angeles, a 86 anni, dopo aver affrontato il morbo di Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy.

Da quel primo X-Men diretto da Bryan Singer, Professor X è diventato uno dei personaggi simbolo della filmografia dell'interprete britannico. Stewart è tornato più volte nell'universo dei mutanti, passando attraverso i sequel della saga, X-Men: Giorni di un futuro passato e soprattutto Logan - The Wolverine, dove il suo Xavier aveva assunto sfumature più fragili e dolorose.

Nel 2022 Marvel lo aveva poi riportato in scena in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, questa volta nei panni di una variante del personaggio. Avengers: Doomsday avrebbe dovuto segnare un nuovo capitolo di questa storia. Sarà invece il suo congedo definitivo.

Prima della morte, Stewart aveva spiegato di non riuscire a immaginare un vero ritiro dalla recitazione: nonostante le opportunità diventassero inevitabilmente più rare con l'età, continuava a cercare ruoli capaci di metterlo alla prova.

Gli X-Men tornano nel MCU, ma la reunion avrà un peso diverso

Hugh Jackman e Patrick Stewart in Logan

Il film dei fratelli Anthony e Joe Russo riporterà in scena diversi volti dell'era Fox degli X-Men. Accanto a Stewart ci saranno infatti Ian McKellen come Magneto, James Marsden nei panni di Ciclope, Rebecca Romijn come Mystica, Alan Cumming come Nightcrawler e Kelsey Grammer nel ruolo di Bestia.

Il materiale promozionale di Avengers: Doomsday aveva già mostrato Xavier e Magneto nuovamente insieme, mentre il loro mondo sembra avvicinarsi a una minaccia capace di mettere in discussione l'intero multiverso. Un incontro particolarmente significativo considerando anche la lunga amicizia tra Stewart e McKellen, nata ben prima dell'arrivo dei due attori nella saga degli X-Men.

Il ritorno degli storici mutanti sarà una delle componenti centrali di un film costruito sull'incontro tra universi e generazioni differenti del cinema Marvel. Dopo la scomparsa di Stewart, però, il destino di Professor X sarà osservato con un'attenzione ancora maggiore.

Avengers: Doomsday diventa anche l'ultimo saluto a Patrick Stewart

Per milioni di spettatori Patrick Stewart resterà legato a due figure entrate nella cultura pop: Jean-Luc Picard di Star Trek e Charles Xavier degli X-Men. Due personaggi molto diversi che, attraverso la sua interpretazione, hanno condiviso autorevolezza, intelligenza e una leadership lontana dagli stereotipi dell'eroe d'azione.

Avengers: Doomsday, in uscita il 18 dicembre 2026, avrà quindi un significato che Marvel non avrebbe potuto prevedere quando ha organizzato il ritorno degli X-Men. Quello che era nato come un grande crossover sarà anche l'ultima occasione per vedere Patrick Stewart davanti alla macchina da presa e salutare il suo Professor X dopo più di un quarto di secolo.