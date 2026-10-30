Patrick Stewart: da Ian McKellen a Hugh Jackman, l'addio del mondo del cinema

Dopo la scomparsa dell'interprete di Jean-Luc Picard e del Professor X, colleghi, amici e protagonisti di Hollywood condividono il proprio cordoglio, ricordando un artista straordinario, capace di lasciare un segno dentro e fuori dal set.

La scomparsa di Patrick Stewart ha suscitato un'ondata di messaggi di affetto da parte del mondo dello spettacolo. L'attore britannico, morto a 86 anni dopo una breve convivenza con la malattia di Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy, era diventato un volto simbolo della fantascienza grazie a due personaggi entrati nella storia del cinema e della televisione: il capitano Jean-Luc Picard di Star Trek e il Professor Charles Xavier della saga X-Men.

Kevin Feige e Ian McKellen: "Era brillante, generoso e straordinario"

A ricordarlo sono arrivati numerosi colleghi con cui aveva condiviso set, palcoscenici e anni di carriera. Da Ian McKellen a William Shatner, passando per Hugh Jackman, Seth MacFarlane e Minnie Driver, i tributi restituiscono il ritratto di un interprete ammirato non soltanto per il talento, ma anche per la generosità e l'umanità.

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Tra i primi messaggi è arrivato quello di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, che ha ricordato il proprio incontro con Stewart sul set del primo X-Men. Dopo averlo conosciuto per anni attraverso il personaggio di Picard, trovarsi davanti all'attore era stato un momento speciale. "Non dimenticherò mai la prima volta che ho visto Sir Patrick Stewart sul set del primo X-Men. Dopo averlo conosciuto per anni come l'inimitabile capitano Picard, ero in soggezione. E si è rivelato esattamente come lo avevo immaginato sullo schermo, e anche di più: brillante, affascinante, caloroso, generoso, dotato di una forza tranquilla e di un'autorevolezza straordinarie", ha dichiarato a The Hollywood Reporter.

Feige ha poi sottolineato quanto Stewart fosse ancora più speciale lontano dalle telecamere, grazie anche a un senso dell'umorismo particolarmente pungente. "È stato un vero privilegio conoscerlo e lavorare con lui. La sua eredità continuerà a vivere non soltanto attraverso decenni di interpretazioni straordinarie, ma anche grazie alle tante persone che ha guidato e aiutato. Ci mancherà profondamente".

Anche Ian McKellen, suo storico collega nella saga degli X-Men, ha affidato a X un lungo ricordo. I due avevano condiviso lo schermo nei panni di Charles Xavier e Magneto, due personaggi divisi da visioni opposte ma legati da un rapporto profondo.

McKellen ha voluto ricordare soprattutto le origini dello scomparso collega, cresciuto nello Yorkshire, una terra alla quale era rimasto legatissimo. "Lo si sentiva nella sua voce e nell'onestà severa con cui diceva ciò che pensava e provava. Gli uomini dello Yorkshire non hanno pazienza per le mezze verità o per chi evita le questioni importanti. Portava il cuore sulla manica, e questo lo rendeva una persona su cui poter contare, da ammirare e, nel mio caso, da amare".

Tutti salutano il loro collega

Il ricordo di William Shatner assume un significato particolare per i fan di Star Trek. L'interprete di James T. Kirk aveva condiviso con Stewart il film Star Trek: Generazioni del 1994, che aveva riunito sul grande schermo due capitani destinati a rappresentare epoche diverse della saga. "Che settimana straziante. Sir Patrick Stewart era un amico, un collega e un attore magnifico. Dal palcoscenico al ponte dell'Enterprise, ha portato intelligenza, eleganza e un profondo senso di umanità in tutto ciò che faceva", ha scritto Shatner. "Il capitano Picard rappresentava il meglio di noi, e lo stesso valeva per l'uomo che lo interpretava".

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Anche Hugh Jackman, che ha condiviso con Stewart diversi capitoli cinematografici degli X-Men interpretando Wolverine, ha voluto salutarlo con parole affettuose. "Oggi abbiamo perso uno dei grandi del teatro e del cinema. E, per quanto mi riguarda, un amico e un uomo straordinario. Ho imparato moltissimo da lui. Mi mancherai per tutti i giorni della mia vita, Patrick Stewart".

Tra i tributi più personali c'è quello di Seth MacFarlane, che aveva lavorato a lungo con Stewart in produzioni come Family Guy, American Dad!, Ted e Blunt Talk. Il creatore televisivo ha ricordato un attore capace di migliorare qualsiasi battuta gli venisse affidata, indipendentemente dalla qualità della sceneggiatura. "Patrick era una di quelle icone di cui, in qualche modo, davamo tutti per scontato che sarebbero rimaste sempre con noi. Sono cresciuto ammirandolo e, in seguito, ho avuto il privilegio di diventare suo collega e amico, lavorando con lui per molti anni", ha scritto su Instagram.

MacFarlane ha raccontato anche un aneddoto legato a uno scambio di email avvenuto mentre Stewart si preparava a iniziare le riprese di un nuovo film. L'attore gli aveva confidato di sentirsi sempre il più inesperto quando arrivava su un nuovo set.

La risposta di MacFarlane era stata incredula: "Patrick, se ti senti così tu, allora tutti gli altri sono nei guai". Un ricordo che restituisce l'immagine di un professionista rimasto umile nonostante una carriera straordinaria.

Minnie Driver, che aveva recitato con Stewart in The Wilde Wedding del 2017, ha condiviso un messaggio carico di commozione, ricordandone la capacità di ascoltare, consigliare e raccontare storie divertenti. "Carissimo Patrick. Avevi sempre il consiglio migliore, la storia più divertente e la pazienza di ascoltare. Sono devastata", ha scritto, mandando il proprio affetto alla famiglia dell'attore.

Jonathan Frakes, interprete di William Riker in Star Trek: The Next Generation, ha scelto poche parole: "Riposa in pace, amico mio". Wil Wheaton, che nella stessa serie interpretava Wesley Crusher, ha pubblicato una fotografia insieme a Stewart accompagnandola con un semplice "Buon viaggio, Capitano".

Tra gli altri messaggi anche quello di Lea Thompson, che aveva diretto Stewart in due episodi di Star Trek: Picard. L'attrice ha ricordato la sua professionalità, intelligenza e disponibilità a mettersi al servizio del lavoro altrui. George Takei, storico interprete di Hikaru Sulu nella serie originale, ha invece sottolineato l'importanza di Picard per generazioni di appassionati: attraverso quel capitano, Stewart aveva contribuito a immaginare un futuro più luminoso per l'umanità.

Un'eredità che va ben oltre i confini di una saga: Patrick Stewart lascia un posto speciale nella memoria di colleghi e spettatori, dopo una carriera capace di attraversare teatro, cinema e televisione.