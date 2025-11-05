Avengers: Doomsday, Marvel ha preparato varie versioni del trailer?

Secondo voci vicino alla produzione, i Marvel Studios avrebbero preparato diverse versioni del promo pronte per essere diffuse, ma ancora non avrebbero deciso quale privilegiare.

Le voci sono concordi nell'indicare l'uscita del trailer di Avengers: Doomsday in coppia con la proiezione di Avatar: Fuoco e Cenere nei cinema. A quanto pare, però, i Marvel Studios avrebbero pronte diverse versioni del trailer e non avrebbero ancora deciso quale lanciare.

Ha fatto scalpore la descrizione del trailer di Avengers: Doomsday contenente, tra l'altro, un colpo di scena inaspettato su Dottor Destino, ma secondo l'insider Kristian Harloff non è detto che sia quella la versione del trailer che debutterà nei cinema.

Un'immagine del Dottor Destino nei fumetti

Quale trailer di Avengers: Doomsday vedremo a dicembre?

In un video su YouTube, Harloff afferma di essere venuto a conoscenza di alcuni dettagli sul trailer, o sui trailer, in arrivo. Secondo l'insider, Marvel ha inftti montato diverse versioni in attesa di decidere quale dare in pasto ai fan. Quale promo verrà quindi utilizzato per ora non è noto neppure a Disney, ma questa decisione verrà presa prima di dicembre.

Captain America nei fumetti Marvel

L'insider ha affermato di voler tenere per se alcune anticipazioni, ma ha rivelato alcuni spoiler anticipando che una versione del trailer vedrà il ritorno di Steve Rogers (Chris Evans) e Peggy Carter (Hayley Atwell), ma senza i costumi da supereroi. Il ritorno delle due star non è ancora stato ufficializzato, ma è un'informazione plausibile che non stupirebbe più di tanto vista la mole di star dell'MCU la cui presenza è già confermata. Ciononostante, sarebbe piuttosto sorprendente la scelta di includerli nel primo teaser.

Harloff afferma anche che il ritorno di Patrick Stewart nei panni del Professor Xavier dovrebbe rappresentare l'ultimo ruolo del leggendario attore prima del suo ritiro, e che la collisione di tre pianeti - presumibilmente l'ultima incursione nel Multiverso - porterà alla creazione di Battleworld nel film.

"Poter creare storie ed esplorare personaggi all'interno dell'Universo Marvel ci ha permesso di realizzare il sogno che coltivavamo da una vita e abbiamo scoperto un profondo legame con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e l'intero team Marvel per portare questa epica avventura narrativa verso nuovi e sorprendenti orizzonti, sia per i fan che per noi stessi", hanno dichiarato i fratelli Russo annunciando il loro ritorno alla regia.

L'arrivo al cinema di Avengers: Doomsday è previsto per dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars seguirà a dicembre 2027.